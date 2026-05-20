Asesinan a presunto integrante de banda de extorsionadores en la Nápoles

Un hombre identificado como Brayan fue asesinado mientras viajaba esta tarde a bordo de un vehículo Audi en calles de la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en un hecho que ya es investigado por las autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima era señalada como presunto integrante de una banda dedicada a la extorsión y al tráfico de drogas. Además, Brayan habría sido relacionado con al menos dos tiroteos ocurridos previamente.

Tras el ataque, elementos de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y dar inicio a las diligencias correspondientes, mientras peritos realizaron el levantamiento de indicios.

En videos que se difundieron de la agresión, se observó el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta perseguían al automóvil, cuando el pasajero disparó en varias ocasiones al conductor, quien perdió el control y chocó contra otro auto que estaba estacionado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el móvil exacto del homicidio; sin embargo, una de las líneas de investigación apunta a que el móvil fue un ataque directo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ya trabaja en la integración de la carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar la participación de posibles responsables.

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