Vecinos de Polanco esperan amparo para frenar festival mundialista en Campo Marte

Habitantes de Polanco y Chapultepec mantienen una batalla legal para intentar detener la realización del festival “Campo Marte 26 Santander”, un evento privado que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en ese recinto militar con motivo del Mundial de Futbol 2026.

Representantes de los Comités de Participación Comunitaria (Copaco) Chapultepec-Polanco y de la asociación civil La Voz de Polanco promovieron al menos dos juicios de amparo indirecto con el objetivo de suspender el evento, al considerar que existen irregularidades en materia de uso de suelo, protección civil y afectaciones ambientales.

Uno de los recursos ya obtuvo una suspensión provisional y este miércoles 21 de mayo se realizará una audiencia en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, donde el juez determinará si concede la suspensión definitiva.

El estado actual de Campo Marte Jonás López

Los inconformes sostienen que el Campo Marte, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no fue concebido para albergar un espectáculo masivo de entretenimiento con conciertos, venta de alcohol y asistencia estimada de hasta 10 mil personas al día durante 40 jornadas.

De acuerdo con los vecinos, la alcaldía Miguel Hidalgo les informó que no existe un programa especial de Protección Civil ni un permiso o aviso formal para espectáculo público, lo que, afirman, incrementa los riesgos para residentes y asistentes.

El estado actual de Campo Marte Jonás López

La controversia también se alimenta por el antecedente de los organizadores. Grupo ECO y Music Pavilion, involucrados en la producción del festival, fueron señalados por los residentes como los mismos responsables del Axe Ceremonia 2025, donde murieron dos personas tras el colapso de una estructura metálica. Cuestionan uso de suelo y carácter elitista

Los residentes argumentan que el Campo Marte está catalogado como área verde en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y, por lo tanto, su uso debería limitarse a actividades de bajo impacto social y ambiental.

“Es un espacio público de carácter militar y no un centro de espectáculos o un antro al aire libre”, señalaron durante una conferencia de prensa.

Además, criticaron que el proyecto sea presentado como parte del “Mundial social” promovido por las autoridades capitalinas, cuando en realidad, afirman, se trata de un negocio privado con costos inaccesibles para la mayoría de la población. Boletos VIP de hasta 26 mil 500 pesos

El estado actual de Campo Marte Jonás López

El festival contempla distintos tipos de acceso. Los boletos generales parten de aproximadamente 400 pesos por día, mientras que los pases VIP y los abonos para todo el evento pueden alcanzar hasta 26 mil 500 pesos, sin incluir cargos por servicio ni los conciertos especiales, que se venden por separado.

Para los vecinos, esos precios demuestran que el evento está dirigido a un público exclusivo y no responde a un objetivo social o comunitario. Un caso que podría sentar precedente

La resolución judicial será observada con atención, ya que podría marcar un precedente sobre el uso de instalaciones militares y áreas verdes para eventos comerciales de gran escala en la Ciudad de México.

Mientras tanto, los residentes advirtieron que continuarán presentando nuevos amparos de manera individual para impedir que el Campo Marte se convierta, durante más de un mes, en una sede de conciertos, gastronomía y transmisión de partidos del Mundial 2026.

Riesgos de Protección Civil: Con un aforo proyectado de más de 10,000 personas diarias, los vecinos acusan que ni las alcaldías involucradas ni el Gobierno Central han transparentado los planes de contingencia, rutas de evacuación o mitigación de riesgos para un evento masivo de esta magnitud.

Violación de Uso de Suelo: El Campo Marte está catalogado formalmente como área verde de uso militar bajo el resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los colonos argumentan que su normativa interna prohíbe giros comerciales masivos, restringiendo el espacio a actividades de bajo impacto social y ambiental.

Saturación e Impacto Urbano: Los colonos alertan que el festival pretende operar diariamente hasta las 2:00 AM, operando prácticamente como un "antro al aire libre". Esto generará niveles de ruido por encima de la norma, caos vial colosal sobre Paseo de la Reforma y Polanco, así como la saturación de servicios públicos.