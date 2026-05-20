Buscan expedir Ley de Prevención y Atención Integral del Cáncer en la CDMX 

La bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para crear la Ley de Prevención, Detección, Diagnóstico y Atención Integral del Cáncer.

El proyecto legislativo tiene como eje central garantizar la gratuidad en los servicios de salud y reducir los índices de diagnósticos tardíos en la capital.

De acuerdo con el planteamiento, la normativa busca establecer un marco de atención que abarque desde la prevención primaria hasta el seguimiento médico post-tratamiento, sin que la condición socioeconómica de los pacientes sea un factor limitante para el acceso a la salud.

La propuesta técnica contempla la creación de tres instrumentos de gestión pública para la atención de la enfermedad entre los que están un Registro de Cáncer de la Ciudad de México, un catálogo de servicios oncológicos y una Comisión especializada que permita coordinar las estrategias institucionales y evaluar los resultados de las políticas aplicadas.

Jesús Sesma Suárez, coordinador de la bancada, precisó que la enfermedad se mantiene como una de las causas principales de muerte en la capital, lo que hace necesario reforzar el acceso a tratamientos especializados de manera sistemática.

Según el legislador el objetivo es institucionalizar una atención digna y humana, bajo la premisa de que el diagnóstico oportuno es el factor crítico en la tasa de supervivencia.

“Queremos que las personas reciban atención digna, humana y con calidad, porque detectar el cáncer a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte” afirmó el diputado.

El documento propone la integración de un fondo especial diseñado para el financiamiento de tecnologías médicas avanzadas. Este rubro incluye el acceso a la inmunoterapia y otros protocolos clínicos de nueva generación.