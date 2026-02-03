Terrible accidente de motociclista en la México-Cuernavaca desata críticas

Un terrible accidente que fue grabado en video muestra el momento exacto en que el conductor de una motocicleta va a gran velocidad e intenta rebasar a un auto, pero en ese momento se estampa, literalmente sale ‘volando’ y su unidad queda completamente destrozada.

Los hechos fueron registrados la tarde del domingo 1 de febrero de 2026 en la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México en el kilómetro 43, muy cerca de Tres Marías en el municipio de Huitzilac.

Reproducir

Trató de rebasar por la derecha

En las imágenes se observa cómo el motociclista intentó rebasar al automóvil por el carril de la derecha, pero al no lograr hacerlo se impactó y fue arrastrado varios metros, también se puede ver cómo varios de sus compañeros motociclistas bajan de sus unidades para apoyarlo.

El video y los constantes accidentes en la autopista han desatado múltiples debates en varias ocasiones que implican el exceso de velocidad, la falta de precaución al momento de manejar en carreteras o autopistas, así como medidas para frenar estas prácticas que ponen en peligro no solo la vida de los motociclistas sino la de miles de automovilistas que circulan por esa y otras vías rápidas.

El reglamento de tránsito dice:

En autopistas federales como la México–Cuernavaca, el límite máximo de velocidad: generalmente 110 km/h, dependiendo de la señalización específica. En tramos con señalización diferente o condiciones especiales (curvas, obra, etc.), el límite puede ser menor, y es obligatorio respetarlo.

Moto de un motociclista que murió sobre otra autopista

Aunque el reglamento federal establece límites, los límites concretos siempre vienen señalizados en la carretera misma y son los que hace cumplir la autoridad.

Reglas generales en carreteras federales

Obligación de conducir por el carril derecho y utilizar el izquierdo solo para rebasar.

Uso obligatorio de cinturón de seguridad para todos los ocupantes.

Moto de adolescentes

Prohibido manejar bajo influencia de alcohol o drogas y deben cumplirse las normas de señales y semáforos.

Las motocicletas deben usar casco homologado y circular con las luces encendidas durante el día.

Recuerda: Debes rebasar por el lado izquierdo y siempre con señalización clara.

Mantener la distancia entre vehículos para evitar accidentes es obligatorio.

Así las reacciones en redes:

Cero entrenamiento para maniobrar a esas velocidades, muchos tienen sobrepeso y además no tienen la fuerza en brazos para controlarlas, usan carreteras como pistas profesionales, conducen después de tomar… La fórmula perfecta para los accidentes

Pues lo lamento por el motociclista pero es un accidente totalmente buscado por él o ella. Que necesidad tenía de adelantar por el carril derecho? Para adelantar un coche en autopista se debe hacer como lo indica la ley, carril izquierdo.

Eso no hubiera pasado si no anduvieran hechando carreritas en la autopista, que se vayan al autódromo, y si se quieren matar adelante, pero se ponen y ponen en riesgo a muchas familias que van de fin de semana, no son de hule, aunque se crean inmortales, hay un límite y se pasan!

El pedo no es que se maten, el pedo es que te chingan 2 o 3hrs atorado en el tráfico mientras llega la espátula a recogerlos.

Todos pagamos por seguridad vial en esas carreteras, pero ellos acaparan los servicios, debería costar diez veces mas, ingresar a la pista con motocicleta. Cada que van así, en grupo, es uso de ambulancias y daños a las vialidades seguros.