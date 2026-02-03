Detienen a 2 sujetos ligados a homicidio en Gustavo A. Madero, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a Aurelio “N” y Edgar Yahir “N” por estar ligados al homicidio de un hombre que fue privado de la vida con un arma blanca, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Información oficial señala que en calles de la colonia Mártires de Río Blanco, fue localizada la víctima de 28 años con múltiples lesiones; paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Tuvieron una riña

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima habría sostenido una riña con los sospechosos, quienes lo agredieron con un cuchillo y posteriormente ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Norte 58.

Aurelio “N”, de 65 años de edad, y Edgar Yahir “N”, de 35, fueron detenidos en ese punto y tras una revisión se les aseguró un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud con manchas de sangre.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Otros detenidos por hechos violentos

En otra zona de la CDMX, Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto y un menor de edad, probables responsables de agredir con disparos de arma de fuego a un hombre, tras un asalto, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Detenido Especial

Los hechos fueron registrados en las calles Ixtlixóchitl y Cuauhtémoc de la colonia El Paraíso. En el sitio, estaba un hombre con visibles manchas hemáticas en el brazo, por lo que servicios de emergencia y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al apoyo, diagnosticaron al hombre de 53 años con herida de bala en el antebrazo izquierdo y herida abrasiva en el auricular izquierdo, lo que requirió su traslado a un nosocomio para su atención médica especializada.

El hombre les informó que dos sujetos lo interceptaron en la vía pública, lo amagaron con la pistola y después de despojarlo de dinero en efectivo, mientras comenzaban a correr, le efectuaron un disparo.

Los uniformados localizaron a los responsables metros adelante, les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con dos cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Uno de ellos dijo tener 17 años y el hombre señaló que tenía 32 años, ambos fueron presentados junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

*bb