Incendio consume bodegas en colonia Del Gas, Azcapotzalco

Un incendio en un camión recolector de basura que se encontraba estacionado dentro del campamento de limpia, ubicado en la calle Ciprés, esquina con la calle 4, en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, generó movilización en la Ciudad de México (CDMX).

La emergencia provocó la evacuación de 300 personas y la movilización del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, llegó al lugar del incendio para atender personalmente la emergencia.

Esto es el centro de limpia de la alcaldía Azcapotzalco. El fuego se inició en la zona de filtros, que es el punto de inicio. Lo que más nos preocupaba era la fábrica de plásticos que está a un lado. Se hizo una evacuación: 300 personas evacuadas”.

Incendio hoy en colonia Del Gas. José Antonio García

Saldo blanco por incendio en Azcapotzalco

Durante la emergencia, el área quedó acordonada y se restringió el paso vehicular y peatonal.

Las personas que fueron evacuadas regresaron a sus centros laborales hasta que el humo quedó totalmente disipado y sin riesgos para la salud.

No se registraron personas lesionadas; únicamente hubo daños en tres vehículos recolectores de basura.

Incendio hoy en colonia Del Gas.. José Antonio García

Bomberos atendieron emergencia

El incendio en la alcaldía Azcapotzalco fue sofocado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

"Laboramos para sofocar un incendio registrado en un almacén. Se tiene afectación en varios vehículos", reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Para las 12:30 horas, el incendio fue controlado.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio ocurrió en un campamento de limpia, en donde se afectaron 14 casetas utilizadas como bodega de refacciones y taller, además, tres vehículos.

*mvg*