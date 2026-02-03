Todo sobre Alicia en el País de Las Maravillas en Parque Lira, Miguel Hidalgo

El Parque Lira, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, será la sede del espectáculo inmersivo Alicia en el País de Las Maravillas.

Se tratará de más 24 instalaciones de iluminación, video mapping o experiencias inmersivas instaladas a lo largo de más de un kilómetro de recorrido.

Se aprovecharán los andadores del parque, ubicado a un costado de la sede de la demarcación, para recrear la obra de Lewis Carroll.

La experiencia contará con 14 actores que tendrán interacción con los visitantes y se proyectarán video mapping sobre el follaje de los árboles, entre otras atracciones.

Las funciones iniciarán el 25 de febrero de las 19:00 a las 22:00 horas con un costo de 320 pesos.

Los organizadores esperan, al menos, 300 mil visitantes a lo largo de tres meses de funciones.

Acceso gratis a vecinos

Alicia en el País de las Maravillas. Alicialucesymaravillas

Pero los vecinos de las colonias cercanas Tacubaya, Daniel Garza y San Miguel Chapultepec tendrán acceso gratuito con el requisito de acreditar la residencia y participar en el mecanismo que diseñará la alcaldía.

Los vecinos de la zona Tacubaya, San Miguel y Daniel Garza podrán acceder gratuitamente a este espectáculo”, dijo el alcalde, Mauricio Tabe.

El espectáculo contempla cerrar alrededor del 50 por ciento del Parque Lira para albergar las instalaciones de la experiencia inmersiva.

El espectáculo aprovechará los andadores del parque para recrear el país de las maravillas.

Sin embargo, el resto del parque seguirá abierto al público, incluidas, sus instalaciones más importantes como el skate park, entre otras.

Además, las empresas organizadoras, quienes también crearon el Laberinto de Tim Burton, aportarán más de cuatro millones de pesos para el mantenimiento y mejoras del Parque Lira.

Espectáculo de nivel mundial en la Miguel Hidalgo

Alicia en el País de las Maravillas. Alicialucesymaravillas

Tabe destacó que se trata de un espectáculo de nivel mundial que tendrá su lanzamiento internacional en la Ciudad de México, en particular, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hoy anunciamos con mucho orgullo que Miguel Hidalgo vuelve a ser sede de un espectáculo de clase mundial y por eso decimos que Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la Ciudad de México con la llegada de la experiencia inmersiva Alicia en el País de las Maravillas en el Parque Lira, se trata de una experiencia interactiva, un recorrido nocturno de más de un kilómetro con video proyecciones, iluminación inmersiva, música original y actores en escena inspirada en el clásico de Lewis Carroll, este proyecto llega en primicia mundial a la Ciudad de México”, dijo en conferencia de prensa.

Actualmente, la zona del Parque Lira donde se instalará el espectáculo ya está siendo delimitado con malla ciclónica.

