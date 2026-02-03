Accidentes de motociclistas en la México-Cuernavaca ¿hasta cuándo los 'frenarán'?

La autopista México–Cuernavaca ha vuelto a ser tema central luego de registrarse un terrible accidente donde estuvo involucrado un motociclista que al intentar rebasar a un automóvil por la derecha se estrelló y arrastró varios metros antes que sus compañeros se acercaran a auxiliarlo.

Desafortunadamente en esa autopista (y otras) se han registrado varios accidentes aparatosos e incluso con fallecidos que involucran a motociclistas. Se sabe que tras los hechos las autoridades implementan operativos para disuadir a los motociclistas, pero estos solo duran algunas semanas y luego todo regresa a “lo cotidiano”.

¿Y las medidas para erradicar estas prácticas?

El accidente reciente del domingo 1 de febrero recuerda a otros tantos que han dejado marcada a la sociedad y donde incluso parecía que habría nuevas medidas para erradicar esas prácticas que se viven cada fin de semana en las autopistas.

Aquí un recuento de accidentes en la México–Cuernavaca

Septiembre de 2015

Un accidente grave se registró en la curva de “La Pera” de la autopista México-Cuernavaca, se viralizó un video tomado por motociclistas en el que se ve cómo una moto que baja a gran velocidad pierde el control en la curva, la moto se estrelló contra el muro de contención y salió proyectada al carril contrario. Se supo que un motociclista de 45 años, de nombre Carlos Cazo quien venía en la dirección opuesta, derrapó para esquivar la moto y fue embestido por un automóvil, perdiendo la vida en el accidente. El hombre quedó decapitado.

El motociclista que causó inicialmente el choque resultó lesionado, pero sobrevivió. El accidente fue grabado por otro motociclista y difundido ampliamente en redes.

15 de agosto de 2021

Hubo un accidente múltiple con motociclistas, este hecho estremeció a la sociedad al registrarse una serie de 4 accidentes relacionados, hubo 7 muertos y al menos 15 heridos en la autopista.

La principal causa se supo fue el exceso de velocidad y los rebases peligrosos entre motociclistas y vehículos. En el primer percance ocurrió también cerca de Tres Marías, ahí una pareja q viajaba en moto se impactó contra la parte trasera de una camioneta. Eso desató una carambola donde murieron otros dos y más adelante a 500 metros un percance más con saldo mortal. Se supo que fue 13 motocicletas estuvieron involucradas, 2 tráileres, pick-up y más de 12 autos.

11 de julio de 2021

Un motociclista se impactó a alta velocidad contra autos detenidos; reportes del hecho hablan de al menos 2 motos y 3 autos involucrados.

24 de octubre de 2021

Un hombre que formaba parte de la una caravana que iba sobre la autopista México-Cuernavaca murió en un accidente de moto al derrapar con la barra de contención en el kilómetro 63, lo que además destacó fue que ninguno de sus compañeros se detuvo a auxiliarlo.

El accidente ocurrió a la altura del poblado Monte Casino, según informaron testigos. Lo único que hicieron sus compañeros fue llamar a los cuerpos de emergencia antes de retirarse del sitio.

Por último, el más reciente del 1 de febrero de 2026

Un motociclista chocó contra un auto por rebase peligroso; videos muestran no solo a uno sino al menos dos motociclistas lesionados sobre la vía, al parecer no hubo muertes registradas.

Muertes de motociclistas en México

Diversos análisis señalan que el número de muertes de motociclistas por accidentes viales en México ha aumentado pasando de mil 890 en 2018 a alrededor de 2 mil 878 en 2023. Es decir, un incremento de más del 50% entre 2018 y 2023.

Además, entre enero y septiembre de 2025, en la Ciudad de México se reportaron 155 motociclistas fallecidos en hechos de tránsito. Lo que representó casi el 49.9% del total de fallecimientos por hechos de tránsito.

Las autoridades vigilan un par de semanas las autopistas cuando hay ese tipo de accidentes tan lamentables y que generan tanto ruido entre la sociedad, sin embargo, los mismos usuarios de las autopistas han señalado que esto ocurre solo un breve tiempo y después todo vuelve a ser como antes, los ‘motonetos’ vuelven a manejar en forma temeraria, rebasando límites de velocidad y poniendo a automovilistas en peligro. ¿Hasta cuándo?

