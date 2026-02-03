¿Agua suficiente para CDMX y Edomex? Así inició febrero el Cutzamala

Impulsado por la histórica Temporada de Lluvias de 2025, el Sistema Cutzamala registra un almacenamiento de 683.40 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 87.3 por ciento de llenado, la mejor cifra de los últimos siete años, para estas fechas.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dio a conocer que, en la última semana, el Sistema Cutzamala perdió 7.43 millones de metros cúbicos de agua, por extracciones para el riego agrícola y el consumo humano.

Destacó que, en plena época de estiaje, la Presa Valle de Bravo cuenta con 91.5 por ciento de almacenamiento; la Presa Villa Victoria 84.5 por ciento y la Presa El Bosque 81.9 por ciento.

Agua para CDMX y Edomex

Cutzamala, febrero 2026. Especial

De acuerdo con la titular del OCAVM, Citlalli Peraza, en lo que va del mes de febrero no ha caído una sola gota de agua en la cuenca del Sistema Cutzamala, y durante enero únicamente se presentaron 7 milímetros de precipitación.

Agregó que entre el 26 de enero y el 1 de febrero, el Sistema Cutzamala bombeó 14.634 metros cúbicos por segundo de agua al Valle de México, quedando de la siguiente manera:

8.969 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA)

5.665 metros cúbicos por segundo a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)

Fugas de agua en CDMX

Fugas de agua en CDMX. Gobierno de la Ciudad de México

Las fugas de agua en la CDMX afectan directamente el abasto porque desperdician grandes volúmenes de agua potable que ya fue extraída, bombeada y, en muchos casos, tratada para llegar a los hogares. Esa pérdida reduce la cantidad disponible para la población y puede agravar los problemas de baja presión, cortes o tandeos, sobre todo en temporadas de estiaje o en zonas donde el servicio ya es irregular.

También generan daños en la infraestructura urbana y en la propia red hidráulica. Cuando una fuga se mantiene por horas o días, el agua puede reblandecer el suelo y deteriorar el pavimento, lo que incrementa el riesgo de baches, hundimientos y hasta socavones. Además, las reparaciones suelen implicar cierres viales y afectaciones al tránsito, lo que complica la movilidad y eleva el desgaste de calles y banquetas.

En lo económico y operativo, las fugas representan un costo extra para la ciudad porque se pierde agua que requiere energía para ser bombeada y distribuida, y después se debe invertir en trabajos de reparación y mantenimiento. A nivel vecinal, una fuga constante también puede provocar encharcamientos, afectaciones a viviendas o comercios cercanos y condiciones poco higiénicas si el agua se mezcla con tierra o residuos, especialmente cuando no se atiende con rapidez.

Por lo anterior, es importante reportar las fugas de agua.

Canales principales de reporte (CDMX):

Línea H2O: Marca *426 (especial para fugas, falta de agua y encharcamientos).

SACMEX: Teléfono 55 5654 3210 o 5589574950.

SUAC (Sistema Unificado de Atención Ciudadana): Reporta en línea en atencionciudadana.cdmx.gob.mx o vía la App CDMX.

Redes Sociales: Twitter: @SacmexCDMX.

*mvg*