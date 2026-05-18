Clara Brugada inaugura en Azerbaiyán el Pabellón de las Utopías

El espacio interactivo expone ante delegaciones internacionales el funcionamiento de los centros de cuidado para menores y adultos mayores, así como los espacios deportivos y culturales de la capital.

Como parte de su participación en el Foro Urbano Mundial, que se realiza en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el Pabellón de las Utopías.

En ese pabellón, que forma parte del Urban Expo, se presentan ejemplos de los centros de cuidado para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, así como espacios deportivos, culturales y de convivencia de la Ciudad de México.

En su cuenta de X, Brugada publicó: “Construir ciudades con visión social es crear comunidades donde el bienestar, la igualdad y el acceso a derechos sean una realidad para todas y todos. Un urbanismo centrado en las personas no solo transforma espacios, también reduce desigualdades y mejora la calidad de vida”.

La jefa de Gobierno también expuso en la red social que el urbanismo centrado en las personas “impulsa viviendas dignas, espacios públicos seguros, movilidad accesible y servicios que respondan a las necesidades reales de la población”.

En el Pabellón de las Utopías también se muestran “proyectos de movilidad sustentable que están ya en marcha en la Ciudad de México, como el Cablebús, además de acciones ambientales inspiradas en el sistema chinampero”, dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México.

Brugada asistió al Foro Urbano Mundial, organizado por ONU-Hábitat, acompañada de integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, y Rocío Lombera, coordinadora de Asuntos Internacionales.