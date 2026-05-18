Inauguran mundialito Culiacán 2026

En Sinaloa se inauguró el Mundialito Culiacán 2026, evento que reunió a familias, participantes y aficionados para iniciar una celebración que busca fortalecer el deporte infantil y la convivencia familiar.

Uno de los momentos más esperados fue el desfile de los 48 países participantes en esta pequeña copa mundial, donde niñas y niños representaron con orgullo a diferentes naciones.

Durante el arranque oficial, la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, destacó la importancia de este encuentro como un espacio de unión y convivencia para las familias.

Además reconoció la participación de más de 900 niños que forman parte del torneo.

Ramos Villarreal añadió que el Mundialito representa una oportunidad para impulsar una competencia sana entre los 48 equipos participantes y expresó el compromiso del ayuntamiento por seguir impulsando actividades que fortalezcan la convivencia y el desarrollo integral de la niñez.

Como parte del programa inaugural, se realizó la proyección de un video con la presentación histórica del Mundialito Culiacán 2026, en el cual se compartió la visión y el significado de este proyecto deportivo que busca generar identidad, compañerismo y experiencias memorables para la niñez participante.

La ceremonia culminó con la toma de protesta y la declaratoria inaugural realizada por Cristian, quien en representación de sus compañeros, dio oficialmente el arranque a las actividades del Mundialito Culiacán 2026 que culminará el próximo 24 de mayo, “abriendo paso a una experiencia deportiva que promete emociones, convivencia y grandes recuerdos para los participantes y sus familias”.

La ceremonia también contó con la aparición de la mascota oficial del Mundialito Culiacán 2026, representada por un capibara.