“En las próximas semanas daremos banderazo del Safebús”: alcalde de Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, expresó que la primera etapa del Safebús, un autobús que recorrerá las avenidas Vasco de Quiroga y Santa Fe, estará listo para el Mundial de Futbol 2026 que arranca el próximo 11 de junio.

“La idea es que esté para el mundial justamente una primera etapa del Safebús (…) serían alrededor de 30 unidades en distintos paraderos, veintitantos paraderos con 2 rutas internas. Y estamos calculando mover más de 20 mil personas”, dijo Orvañanos en entrevista después de comparecer ante comisiones unidas en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

Detalló que el punto nodal sería la estación Santa Fe del Tren El Insurgente “con un circuito de dos rutas internas, una que se enfocaría más hacia Álvaro Obregón, donde está la -Universidad- Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey y otras zonas. Y la otra ruta más en la parte de Cuajimalpa, donde está -el parque- La Mexicana, el Centro Comercial Santa Fe y otros puntos”.

El alcalde Orvañanos también expuso que para el Mundial de Futbol la mayor cantidad de turistas en Cuajimalpa se concentrará en la zona hotelera de Santa Fe “y probablemente algunos departamentos que se van a rentar a través de plataformas como Airbnb”.

Durante la comparecencia ante diputados de comisiones unidas, Orvañanos expresó que gracias al despliegue territorial de la policía en la demarcación “hubo una reducción histórica del 42 por ciento en delitos de alto impacto” y destacó que han mantenido “en cero absoluto el robo a transportistas y robo a cuentahabientes”.

Por su parte, el diputado local del PVEM, Manuel Talayero, planteó que en escuelas de diversas alcaldías ha habido amenazas de supuestos tiroteos y le consultó al alcalde “¿Si se ha solicitado apoyo en caso de que suceda una eventualidad así?”.

En entrevista el alcalde detalló que no se han presentado esas circunstancias en su alcaldía, sin embargo, habló de los problemas de consumo de drogas y violencia al exterior de las escuelas.

“Sabemos que un riesgo importante todos los días es la venta y consumo de drogas, pero también de alcohol -afuera de las escuelas- y hemos tenido situaciones de violencia entre estudiantes. Tristemente se ha incrementado mucho entre mujeres, tenemos muchas peleas en prepas y en secundarias entre chavas, que salen y se agarran de una manera muy fea, muy violenta”, comentó el alcalde.

Para hacer frente a estas circunstancias, la alcaldía ha tenido “muy buena comunicación tanto con los sectores de seguridad pública de Cuajimalpa como con los supervisores y directores de las escuelas, tanto primarias, secundarias y bachilleres, tan es así que hemos incrementado operativos en las inmediaciones del bachilleres Cuajimalpa, entre otras escuelas públicas”.

Y comentó que también es fundamental la comunicación y la coordinación “directo con los supervisores y con padres de familia. El contacto con todos ellos para atender los temas que les preocupan”.

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JCS