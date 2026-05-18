En los Fan Fest habrá tolerancia cero a riesgos en protección civil

Los festivales futboleros en las 16 alcaldías, el Fan Fest en el Zócalo capitalino y los establecimientos mercantiles cercanos a ellos o al Estadio Ciudad de México deberán incorporar medidas de protección civil como un Plan de Contingencias Temporal, análisis de riesgos, señalamientos y avisos, rutas de evacuación, iluminación de emergencia, una brigada multifuncional, entre otros requisitos de gestión de riesgos y protección civil.

Además, no se permitirá el vuelo de drones, a menos, que estén autorizados por las autoridades correspondientes y las estructuras instaladas deberán contar con un seguimiento diario con la intención de prevenir incidentes como el del Axe Ceremonia que ocasionó la muerte de dos fotoperiodistas.

Así lo determinó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) que consideró a estas concentraciones como fenómenos perturbadores socio-organizativos que suponen riesgos a la protección civil.

Por ello, de cara al Mundial, la dependencia publicó los lineamientos que se deben seguir para garantizar la seguridad de los aficionados tanto nacionales como extranjeros y de los habitantes de la capital.

“Estos lineamientos buscan mitigar riesgos ya existentes, así como la construcción de nuevos riesgos, su esencia radica en garantizar que la interacción entre los Festivales Futboleros y el entorno urbano fortalezca la conexión entre los vecinos de los lugares en que estos se desarrollarán y los visitantes tanto nacionales como extranjeros que ahí acudan.

El plan busca mitigar vulnerabilidades urbanas y salvaguardar a la afición local y extranjera ante la mirada internacional. Arturo Páramo

“Por lo que, al establecer una normatividad específica para los establecimientos mercantiles y recintos, estamos protegiendo los espacios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la ciudad, transformando el evento deportivo en un catalizador para que la Ciudad de México sea un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar, siendo observado desde el ámbito internacional”, indicó la dependencia.

Las medidas deberán acatarlas las personas responsable del establecimiento, representante legal, administradora, arrendataria, propietaria o poseedora, alcaldía, dependencia, órgano desconcentrado, organismo descentralizado, autónomo o entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México a través del Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC).

Para Establecimientos de Bajo Riesgo, que son aquellos de menos de 250 metros cuadrados y aforo igual o menor a cien personas, entre las medidas solicitadas están obtener una constancia emitida por la SGIRPC.

En caso de que requieran hacer ampliaciones o modificaciones entonces requerirán la creación de un Plan de Contingencias Temporal.

Este plan debe contener descripción del establecimiento y de la ampliación, la identificación y análisis de riesgos internos y externos y los protocolos de actuación por tipo de riesgo.

También una brigada multifuncional con capacitación mínima de ocho horas en temas primeros auxilios, evacuación, comunicación y prevención y combate de incendios.

Además, de otros requisitos ya establecidos como señalamientos, extintores, botiquines portátiles, entre otros.

Los establecimientos grandes deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

Los inmuebles como deportivos o plazas públicas donde se instalen los Festivales Futboleros deberán contar con la redefinición de los puntos de reunión, rutas de evacuación, los brigadistas deberán reforzar capacitación en manejo de los extintores y/o sistemas fijos contra incendio.

Los Festivales Futboleros y el Fan Fest de la FIFA deberán contar con Programas Especiales de Protección Civil (PEPC), rutas de acceso utilizando calles aledañas, los escenarios, pantallas o cualquier estructura temporal deberán contar con Visto Bueno de Seguridad Estructural.

“Previo al inicio de la operación del evento que ampara el PEPC, el Director Responsable de Obras o Corresponsable de Seguridad Estructural presentará por cada estructura temporal instalada un dictamen técnico de seguridad estructural, así como, deberá firmar de manera autógrafa una Carta Compromiso en el cual se comprometa a revisar cada cinco días la estabilidad de todas y cada una de las estructuras temporales que haya avalado, emitiendo en su caso, las recomendaciones necesarias para mantener la seguridad estructural de las mismas”, dispuso la SGIRPC .

Las rutas de acceso no podrán ser en contraflujo y deberán ser diferentes para el ingreso y para el egreso.

Deberán llevar una bitácora de revisión de los elementos por cada una de las estructuras temporales y un informe diario sobre las condiciones meteorológicas.

“No se permitirá el vuelo de drones, salvo que se encuentren autorizados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) conforme lo que establece la Ley Federal de Aviación Civil y su Reglamento, así como al Acuerdo por el que se establecen las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano para el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026”, señaló.

Hace unas semanas, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los 18 festivales futboleros que se realizarán en la capital con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos espacios contarán con actividades culturales, deportivas y gastronómicas, así como la transmisión de los partidos, con el propósito de que la justa deportiva trascienda el estadio y se viva en calles, colonias, barrios y pueblos.