Mural futbolero de más de 200 metros cuadrados será evaluado por Guinness

La alcaldía Gustavo A. Madero busca romper el Récord Guinness por el mural histórico de futbol más grande del mundo, informó su titular, Janecarlo Lozano.

La pieza artística, ubicada sobre avenida Centenario, supera los 200 metros cuadrados y fue realizada durante 90 días por artistas mexicanos.

Fue elaborada con pincel y pintura acrílica, uno de los elementos clave que serán evaluados por Guinness World Records el próximo 24 de mayo.

El proyecto forma parte de una estrategia integral impulsada por la alcaldía para convertir espacios deteriorados en corredores culturales.

Además del mural, el gobierno local rehabilita más de un kilómetro de la avenida Centenario con iluminación, áreas verdes, infraestructura urbana y la construcción de un Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza.

“Estamos haciendo del norte de la ciudad el corazón cultural de esta ciudad”, expresó el alcalde.

Para Lozano, el mural no representa únicamente una intervención artística monumental, sino también una política pública enfocada en recuperar espacios mediante el arte, el deporte y la convivencia social.

“La seguridad no solamente se construye con patrullas; también se construye con cultura, con espacios dignos y con derechos culturales”, dijo.

El mural inicia con referencias al juego de pelota mesoamericano como símbolo ritual y cultural, avanza hacia el nacimiento del futbol moderno en Inglaterra y su llegada a México, hasta desembocar en el fenómeno global que representa hoy el deporte más popular del planeta, justo en el contexto de la justa mundialista.

La obra integra elementos nacionales como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca.

Ingrid Paola Rodríguez, representante de Guinness World Records, destacó que este tipo de proyectos no solo buscan imponer marcas internacionales, sino fortalecer la identidad colectiva y preservar historias que nacen desde las comunidades.