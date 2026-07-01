Identifican a fallecidos en festejos por triunfo del Tri en CDMX

El triste saldo rojo que se reportó durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, ha empañado la celebración que logró reunir a más de un millón de aficionados que salieron a vivir la fiesta en el Zócalo, el Estadio Ciudad de México, los festivales futboleros, plazas y pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la capital.

Equipos de emergencia intentaron reanimar a una persona que sufrió de aplastamiento durante los festejos tras triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro.

Se sabe que tres personas fallecieron por asfixia luego de ser aplastados en las aglomeraciones, el primer reporte se dio en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez. Ahí un hombre de 44 años y una joven de apenas 19 años murieron. Hoy en redes sociales se dieron a conocer sus nombres, se trata de Leonardo Ruiz y la joven Iraís Robles.

Clara Brugada, ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 horas para ampliar la información sobre lo ocurrido. Cuartoscuro

La tercera víctima mortal es una mujer de 48 años que fue encontrada inconsciente en la calle Berna, de la colonia Juárez, aunque paramédicos trataron de auxiliarla con maniobras de reanimación, no pudieron reanimarla, de esta persona aun se desconoce su identidad.

Entre matracas, espuma y más, los aficionados celebran victoria de México en el Mudnial 2026 ante Ecuador. Daniel Betanzos

Será en las próximas horas cuando las autoridades federales y de la Ciudad de México analicen acciones para evitar situaciones de riesgo en los festejos cuando juega la Selección Mexicana ante los fallecimientos reportados anoche. En tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinará qué ocurrió en los festejos que se prolongaron hasta este miércoles y con base en ello se tomarán acciones, señaló en su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la lluvia no dio tregua, miles de personas permanecieron celebrando en lugares como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, Reforma y el Centro Histórico.