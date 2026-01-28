Pronta intervención de bomberos consigue evitar tragedia en Álvaro Obregón

Un incendio se registró esta tarde en una fábrica de plástico corrugado en la alcaldía Álvaro Obregón.

El incendio se registró minutos antes de las 18:00 horas en la fábrica “Corozen”, ubicada en Zapotecas #215 bis, colonia San Pedro de Los Pinos en dicha alcaldía.

“El humo negro que salió es porque eran láminas de plástico, no tenemos fallecidos ni heridos en este incendio, registrado en este predio de aproximadamente mil 200 metros cuadrados”, mencionó Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Evitan que se consumiera todo el material

Al lugar llegaron de manera oportuna bomberos de cinco estaciones: Central, Álvaro Obregón, Tacuba, Tacubaya y Cuauhtémoc, quienes con apoyo de pipas con agua laboraron por más de dos horas para sofocar en su totalidad la conflagración.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Por su parte, Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, destacó la pronta intervención de los “vulcanos”, quienes evitaron que el fuego consumiera en su totalidad, el material almacenado en el inmueble.

“Son pacas muy grandes de plástico, afortunadamente se logró evitar que se consumiera en su totalidad, en el primer nivel si se quedó afectada una gran cantidad de cartón y plástico, pero no se consumió ni la mitad y eso fue muy bueno, porque hubiera desprendido muchísimo más humo”.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se encargó de acordonar la zona para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia, de acuerdo con las autoridades no fue necesario desalojar a ninguna persona de los inmuebles aledaños.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

