Implementarán sistema satelital para prevenir aparición de socavones

El Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un sistema integral de monitoreo para detectar socavones mediante tecnología satelital. El proyecto estará acompañado por georradares de última generación para evitar situaciones como las del año pasado, cuando se rebasó la cifra de socavones del 2024.

El primer componente consiste en un escaneo satelital que permitirá analizar toda la ciudad, principalmente las zonas con mayor incidencia de socavones, para generar mapas de calor que identifiquen posibles áreas de riesgo, informó el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández.

“La zona roja es donde se presume que puede haber mayor probabilidad de oquedades”, dijo.

A partir de ese diagnóstico general, se instalarán radares terrestres en vehículos especializados, capaces de escanear el subsuelo a nivel de vialidad.

Capacidad de los equipos

Estos equipos pueden detectar anomalías y oquedades de hasta 20 metros de profundidad.

“Son dos tecnologías que se complementan; el satélite nos da el panorama general y, posteriormente, el georradar que permite hacer un análisis puntual para identificar posibles riesgos”, explicó el funcionario.

El objetivo, subrayó, es anticiparse a la formación de socavones y evitar afectaciones mayores en calles y avenidas.

Durante la temporada de lluvias 2025, en la Ciudad de México se alcanzó la cifra récord de más de 160 socavones en vías primarias, superando los 130 reportados durante el 2024.

Las oquedades fueron resultado principalmente de las intensas lluvias, fugas de agua y el colapso de drenaje.

Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, fueron las alcaldías más afectadas, de acuerdo son los registros de Segiagua.

El programa arrancará en los próximos días, con la puesta en marcha de la fase satelital, que tendrá una duración aproximada de tres meses.

Mejorará la capacidad de respuesta

En paralelo se desarrollará el escaneo terrestre, “durante los próximos seis meses, para identificar y atender las anomalías detectadas”, a fin de evitar, durante la temporada de lluvias, la posible aparición de un socavón en el área, afirmó Esparza en una conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Con ello, se busca fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante fallas en la infraestructura subterránea.

“Nos va a ayudar para anticiparnos a que se genere el socavón y genere alguna afectación”, concluyó el secretario.

