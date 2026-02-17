Aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza

Elementos policiacos detuvieron a 24 personas y aseguraron 997 dosis de droga, cuatro toneladas de autopartes y 12 vehículos que eran desvalijados, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado del 9 al 16 de febrero en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el despliegue, también fueron trasladadas 507 motocicletas a distintos depósitos vehiculares por incumplir el Reglamento de Tránsito. En total participaron mil 945 policías y 553 unidades oficiales, en coordinación con instancias federales y autoridades de la demarcación.

El despliegue operativo se realizó en las colonias:

Morelos

Arenal

Aeronáutica Militar

Peñón de los Baños

Zona Centro

Álvaro Obregón

Lorenzo Boturin

Primero de Mayo

Magdalena Mixhiuca

Ignacio Zaragoza

Felipe Ángeles

En materia de aseguramientos, los oficiales decomisaron 769 dosis de cocaína y 228 de mariguana, además de paquetes de droga a granel, un objeto punzocortante y dinero en efectivo.

Detenciones relevantes

Entre las acciones relevantes, en la colonia Peñón de los Baños fueron detenidos dos hombres de 52 y 46 años, a quienes se les aseguraron 11 dosis de marihuana y 17 cápsulas de cocaína en piedra.

En la colonia Arenal Segunda Sección, un hombre de 56 años fue detenido con 13 dosis de mariguana y 20 de cocaína.

Foto: Especial

En la colonia Morelos, tres hombres de 22, 24 y 25 años fueron asegurados en posesión de 50 gramos de crystal, 200 gramos de mariguana y 141 dosis adicionales de la misma hierba.

Asimismo, en la colonia Aeronáutica Militar se cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre de 27 años por el delito de robo calificado.

En un cateo realizado en la colonia Ignacio Zaragoza, fue asegurado un inmueble utilizado para almacenar autopartes, donde se localizaron tres placas de circulación de distintos estados, 12 vehículos, una motocicleta, una motoneta y aproximadamente cuatro toneladas de autopartes.

hhhhh Foto: Especial

De acuerdo con la información, seis de los detenidos cuentan con ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo en distintas modalidades, lesiones y delitos contra la salud.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Tras dar a conocer los resultados, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que se mantendrán los operativos en las 16 alcaldías para combatir delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia.

Foto: Especial

*DRR*