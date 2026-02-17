Asaltan a custodio de traslado de valores; se llevan botín millonario

Trabajadores de una empresa de traslado de valores fueron asaltados por cinco sujetos que iban en motocicletas en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo; les habrían quitado objetos con un valor mayor a los tres millones de pesos.

Reportes policíacos señalan que el hecho ocurrió este martes, en la avenida Ejército Nacional Mexicano y la calle Omega, en la colonia Granada.

Uno de los empleados de la empresa Proseval declaró a las autoridades que realizaría la entrega de un paquete, cuando se aproximaron tres motocicletas cuyos tripulantes le exigieron la bolsa.

Los sospechosos que vestían de negro presuntamente traían armas de fuego que tenían silenciadores, tras arrebatarle el paquete, huyeron.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento del hecho e indicó que se orientó al afectado de 31 años a presentar su denuncia.

"Sin embargo, refirió que no acudiría ante las autoridades; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables", señaló la institución en una tarjeta informativa.

