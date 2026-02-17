Refuerzan seguridad en la alcaldía Iztacalco con patrullajes

Para brindar mayor tranquilidad a la población y consolidar la proximidad policial, la alcaldía Iztacalco refuerza la seguridad en la demarcación con operativos permanentes, recorridos a pie y patrullajes con perifoneo.

Desde el primero de enero a la fecha, la alcaldía encabezada por Lourdes Paz, ha realizado seis mil 500 recorridos preventivos en distintos puntos de la demarcación. Mientras que en el horario nocturno se llevan a cabo operativos de las nueve de la noche y a las dos y cuatro de la mañana.

Sin embargo, los horarios se ajustan de acuerdo con las solicitudes de los vecinos, priorizando la atención en los momentos de mayor demanda ciudadana. Para fortalecer la confianza con la ciudadanía se han realizado 14 mil 500 visitas casa por casa y seis mil 200 visitas a negocios y comercios.

Los resultados por estas acciones son 86 remisiones al Juzgado Cívico por tirar basura en la vía pública, así como 20 remisiones al Ministerio Público por diversos delitos. Los operativos cuentan con la participación de 80 elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía y 40 agentes de sector, desplegados en los tres sectores de la demarcación: Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán.

Con estas acciones, el gobierno de Lourdes Paz, mantiene su compromiso con la protección de la ciudadanía, al impulsar acciones de prevención del delito y fortaleciendo el vínculo entre la policía y la comunidad.

*DRR*