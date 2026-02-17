Brugada rechaza señalamientos publicados en libro de Julio Scherer

“De ninguna manera aceptamos cualquier señalamiento. Si tienen algo y tienen pruebas, pues adelante”, afirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada al rechazar los señalamientos contenidos en el libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, donde se difunden presuntos esquemas de financiamiento de campañas que habría dirigido el exvocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas.

La mandataria capitalina consideró que se trata de afirmaciones sin sustento, que buscan dañar la imagen de funcionarios vinculados al movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, al salir en defensa de Ramírez Cuevas, actual jefe de asesores de la Presidencia de la República.

“A mí me parece muy importante defender a los compañeros que han demostrado trabajar a favor de la gente de manera honesta, para construir un gobierno que trabaje para todos, no solo para unos”, enfatizó Brugada Molina en una conferencia de prensa donde anunció inversiones millonarias en materia hídrica.

Agregó: “Jesús Ramírez es un compañero íntegro, un compañero honesto, él hace unos días se expresó y se defendió solito de toda la difamación que fue señalada en este libro y eso es parte de él. Así que de ninguna manera aceptamos cualquier señalamiento”.

La jefa de Gobierno insistió en que el contenido del libro responde más a una intención de desprestigio que a una denuncia documentada, por lo que reiteró su respaldo total a Ramírez Cuevas.

“Por supuesto que rechazo lo que esta persona (Scherer Ibarra) ha dicho. Mira, yo creo que la Presidenta ya ha hablado sobre el libro y no me quiero meter más allá, pero sí dejar muy claro que eso es mentira y que eso es querer estar dañando la imagen de personas, como en este caso la mía o la de Jesús Ramírez, no lo acepto de ninguna manera”, concluyó.

