Aceleran obras en Línea 2 del Metro CDMX, a 21 días del Mundial

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol de 2026, a 21 días de la justa deportiva, y en medio de las exigencias ciudadanas por mejorar el servicio, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México intensificó los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los trenes modelo NM02 que operan en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

La Línea 2 fue inaugurada en 1970 y es la más concurrida de la red Foto: Especial

Durante un recorrido por el taller de Tasqueña, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó las labores técnicas que se realizan en diferenciales y ejes de los convoyes, piezas fundamentales para el sistema de tracción y desplazamiento de los trenes.

Buscan corregir fallas

La Línea 2 fue inaugurada en 1970 y es la más concurrida de la red Foto: Especial

Rubalcava Suárez corroboró cómo en las áreas de mantenimiento, trabajadores especializados del organismo realizan ajustes y procesos de lubricación en los rodamientos de los ejes, con el objetivo de reducir vibraciones y evitar fallas durante la operación diaria de los convoyes.

La Línea 2 fue inaugurada en 1970 y es la más concurrida de la red Foto: Especial

De acuerdo con personal técnico del STC, estas intervenciones forman parte de un programa de conservación cíclica que se aplica cada 350 mil kilómetros recorridos por los trenes, una medida considerada necesaria para prolongar la vida útil de los equipos y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.

Talleres de Taxqueña

Cada convoy modelo NM02 cuenta con 24 diferenciales y 12 ejes, componentes que son desmontados, inspeccionados y atendidos por trabajadores del propio Metro en el Taller Tasqueña.

Con esta revisión, se busca que la Línea 2, una de las rutas estratégicas para la movilidad capitalina, ya que conecta el sur con el centro y el norte de la Ciudad de México, esté lista para el traslado de miles de aficionados al estadio Banorte, que será sede de partidos del Mundial 2026.

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