¿Sin ‘piquete’ no hay acceso? Vacunarán contra el sarampión en concierto de Shakira

Con el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se activará la jornada de vacunación masiva contra el sarampión, a fin de que la mayor parte sea inmune y esto contribuya a reducir los riesgos propios de la enfermedad en la capital del país.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que instalará puestos de vacunación contra el sarampión durante el evento de la cantante colombiana en la Plaza de la Constitución; esto, entonces, servirá también como escenario para una iniciativa de salud pública para promover la inmunización entre la población joven.

¿Vacunación obligatoria para el concierto de Shakira?

Vacunación contra el sarampión.

Fue la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien confirmó que el despliegue logístico para el concierto de Shakira incluye módulos de vacunación distribuido a lo largo de la plancha del Zócalo capitalino y calles aledañas.

Sí va a haber puestos de vacunación en el concierto de Shakira. Vamos a invitar a los jóvenes a que se vacunen”, afirmó Brugada.

En tanto, detalló que la logística está diseñada para garantizar que la jornada transcurra en condiciones óptimas tanto para asistentes como para el personal sanitario.

Por su parte, Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX, señaló que lo que se pretende es que la mayor parte de los asistentes cuenten con la inmunización antes del inicio del espectáculo.

Puede ser un objetivo. Es un incentivo. Pongámonos de meta que estemos ya muchos y muchas vacunadas”, expresó.

No obstante, la vacunación contra el sarampión masiva en el Zócalo no será obligatoria ni condicionante para que los asistentes al concierto de Shakira puedan ingresar; será decisión de cada quien aplicársela o no.

Autoridades buscan aprovechar este tipo de eventos para frenar el avance de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Además de que en los módulos, personal de Salud ofrecerá información sobre síntomas y rutas de atención contra el sarampión.

¿Qué debo saber sobre el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede ser grave, especialmente en niños pequeños, personas no vacunadas, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

¿Cómo se contagia?

Por contacto directo con secreciones respiratorias.

Al estar en espacios cerrados donde estuvo una persona infectada.

Una persona puede contagiar desde 4 días antes hasta 4 días después de que aparece el sarpullido.

Síntomas principales

Los síntomas aparecen entre 7 y 14 días después del contagio:

Fase inicial:

Fiebre alta

Tos seca

Escurrimiento nasal

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Manchas blancas en la boca (manchas de Koplik)

Fase eruptiva:

Erupción rojiza que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo

Fiebre elevada

Complicaciones posibles

El sarampión puede causar complicaciones graves, sobre todo en niños menores de 5 años:

Neumonía

Otitis (infección de oído)

Diarrea grave

Encefalitis (inflamación del cerebro)

Ceguera

Muerte, en casos severos

Concierto de Shakira en Zócalo CDMX

Shakira.

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México se realizará el domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, como parte del cierre de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran. El evento fue anunciado por la propia cantante junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como un gesto de agradecimiento al público mexicano, tras una serie de presentaciones con boletos agotados en el país. La explanada del Zócalo, uno de los espacios públicos más grandes del mundo, recibirá a cientos de miles de asistentes sin necesidad de boleto, con acceso totalmente libre.

Para facilitar la experiencia del público, el gobierno capitalino instalará pantallas gigantes en calles del Centro Histórico, la Alameda Central y hasta el Monumento a la Revolución, con el fin de ampliar la visibilidad y reducir la saturación en la plaza principal. Además, parte del espectáculo será transmitido en vivo a través de las redes oficiales de Shakira, lo que permitirá que personas de otras zonas del país y del extranjero puedan seguir el evento. Se espera que este concierto se convierta en uno de los más concurridos del año en la capital, retomando la histórica presentación que la artista ofreció en el mismo lugar en 2007.

