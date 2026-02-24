Muerte de ‘El Mencho’ no frena concierto de Shakira en Zócalo CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que existen condiciones para la realización del concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira, programado para el próximo 1 de marzo en el Zócalo capitalino, tras los hechos de violencia en Jalisco, desatados luego de la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

El evento iniciará a las 8 de la noche y, horas antes, se desplegará un operativo especial en el que participarán 6 mil 500 trabajadores de diversas dependencias del gobierno local, para garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes, ante la alta expectativa que ha generado la presentación de la originaria de Barranquilla.

Estamos organizándonos bien para que el próximo domingo se pueda disfrutar del concierto de Shakira, que se convierte en uno de los conciertos más importantes que la ciudad ha tenido en los últimos tiempos. Es una artista colombiana muy querida por los mexicanos y sabemos que la población está entusiasmada, entonces nos estamos preparando muy bien”, afirmó Clara Brugada en una conferencia de prensa.

Pantallas gigantes para concierto de Shakira

Corcierto de Shakira en el Zócalo sigue en pie. Especial

Para que una mayor cantidad de personas pueda disfrutar de la presentación de la intérprete de Pies descalzos y Las mujeres ya no lloran, se instalarán 24 delays en total, entre pantallas y audio, en distintos puntos del Centro Histórico y avenidas principales del primer cuadro de la ciudad, como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo.

También se instalarán pantallas gigantes en avenida Juárez, desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución; además, se habilitarán 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel, detalló el subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro.

Estamos invitando a las familias con menores de edad a acudir a las pantallas gigantes que habrá especialmente en la Alameda Central y en el Monumento a la Revolución”, expresó.

Además, invitó a las y los asistentes a evitar acudir al concierto con bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.

Llaman a evitar riesgos

El funcionario reiteró el llamado a las familias con menores de edad para que acudan a las pantallas que serán instaladas en la Alameda Central y en el Monumento a la Revolución, donde habrá espacios más amplios para disfrutar del espectáculo.

Asimismo, pidió a la población evitar acudir con objetos que puedan representar riesgos.

Como lo hacemos en cada concierto masivo, pedimos a la población que evite acudir con bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, envases de vidrio y sillas, ya que la seguridad somos todas y todos”, puntualizó.

Para facilitar el regreso a casa de los asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio hasta la 1:00 de la mañana del lunes 2 de marzo, en particular en las Líneas 1, 2 y 9.

Estamos en mesas permanentes todos los días, de tal manera que estamos organizando todo muy bien”, concluyó Brugada.

*mvg*