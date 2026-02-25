¿Cuánto costará envío de placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX?

La entrega a domicilio de placas conmemorativas del mundial 2026, así como la tarjeta de circulación y calcomanía vehicular tendrá un costo de 290 pesos más IVA, determinó la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Así lo informó en una resolución publicada este miércoles en la Gaceta oficial.

Simplificación de trámites

La dependencia indicó que se trata de una acción para ofrecer ventajas al ciudadano y simplificar trámites.

“Con la finalidad de ofrecer ventajas estratégicas para el ciudadano, especialmente en el contexto de una nueva administración y la simplificación de trámites, se implementa la entrega a domicilio de documentos vehiculares por parte del Gobierno de la Ciudad de México, como son placas de matrícula conmemorativa 2026, tarjeta de circulación y calcomanía vehicular”, indicó.

¿Cuál será el costo total?

El costo de la entrega a domicilio (290 pesos más IVA) se sumará a los mil 500 pesos que cuestan las placas, tarjeta y calcomanía.

Este miércoles, Excélsior informó que, a partir del 9 de marzo, los automovilistas de la capital podrán adquirir las nuevas placas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026.

Los ciudadanos podrán realizar el trámite de forma presencial o digital a través de la App CDMX.

Los usuarios podrán ele gir entre tres modelos de diseño, en colores amarillo, blanco o negro.

En principio, serán 60 mil juegos de placas con un costo de mil 500 pesos.

