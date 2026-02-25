Choca tráiler con pipa cargada con 17 mil litros de gas en GAM

Un tráiler se impactó contra una pipa de gas de 17 mil litros, pero no hubo derrame de combustible ni riesgo para la población, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió entre la medianoche del martes y la madrugada de este miércoles en la colonia Magdalena de las Salinas de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Atendemos el choque de un tráiler con una pipa de gas de 17 mil litros, al 10 por ciento de su capacidad, que se encontraba estacionada y reabasteciendo combustible, en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. Informo que, después de llevar a cabo la revisión de la unidad, no hay derrame de combustible y se descarta riesgo para la población”, indicó en su cuenta de X el director de los vulcanos, Juan Manuel Pérez Cova.

No se reportaron personas lesionadas.