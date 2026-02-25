Buscan hacer 'robusto' el Plan General de Desarrollo en CDMX

La diputada del PAN en la Ciudad de México, Olivia Garza, entregó las observaciones de su bancada al proyecto del Plan General de Desarrollo, en un evento al que asistieron el secretario de Metrópolis, Pablo Yanes y la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez Kuri, y expuso: “nuestro objetivo no es frenar el plan, es hacerlo viable, sostenible y técnicamente robusto”.

Garza comentó que “no podemos hablar de mayor densificación -de la vivienda- si primero no llevamos transporte, equipamiento urbano, servicios, hospitales, clínicas a estos lugares”.

Clara Brugada entregará al Congreso local el PGD, una vez que concluya la consulta y la integración de propuestas. Foto: Archivo/ Mateo Reyes.

Deuda histórica

Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde dijo que “hay una deuda histórica con las zonas periféricas en materia de generación de infraestructura y estos instrumentos de planeación (...) son una enorme oportunidad de meterle lana pública a las zonas periféricas” y afirmó que no se ve ese hincapié en el PGD.

Al respecto el secretario Yanes dijo que coincide con Atayde “y la jefa de gobierno ha sido clarísima en que de lo que se trata es de una redistribución de los bienes urbanos y en donde efectivamente estas desigualdades en la estructura y la infraestructura urbana, las podamos superar”.

Durante el evento, Garza también expuso que su bancada está planteando “modernizar la gobernanza urbana, que haya una verdadera coordinación metropolitana, una inversión responsable para infraestructura estratégica y un gobierno digital transparente”.

Se llevó a cabo un foro de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) entre legisladores y transportistas. Foto: Especial

Tablero ciudadano

Y expuso que su bancada busca que los ciudadanos puedan “consultar día a día cómo se va implementando este PGD. Esto mediante la creación de un tablero con un control ciudadano que permita dar seguimiento en tiempo real a los avances del plan con indicadores claros y verificables”. Tanto Yanes como Ramírez Kuri, se mostraron en la mejor disposición de revisar el documento con las propuestas que les entregó Garza, y analizar cuáles pueden integrarse a la versión final del PGD.

