Llegan peregrinos de Toluca Edomex a la Basílica de Guadalupe en CDMX

La mañana de este miércoles 25 de febrero, comenzaron a llegar los primeros peregrinos que participan en la 88 peregrinación de la Arquidiócesis de Toluca a la Basílica de Guadalupe al norte de la Ciudad de México.

Peregrinos de Toluca Rodolfo Dorantes

Bajo el llamado “Caminemos en paz, en el nombre del Señor”, el pasado lunes 23 de febrero, los fieles, iniciaron su caminar, hacia el templo mariano, y recorrieron aproximadamente 70 kilómetros.

Peregrinos de Toluca Rodolfo Dorantes

Diversos municipios del Edomex

En el contingente acuden personas a pie de los municipios de Toluca, Lerma, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Villa de Allende, entre otros.

Peregrinos de Toluca Rodolfo Dorantes

Se espera que el total de peregrinos que asciende a poco más 60 mil personas, lleguen mañana jueves, mientras que los que ya llegaron, colocaron casas de campaña en el atrio del templo, para esperar a sus compañeros.

Operativo de Seguridad

Persona de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, montó un operativo para salvaguardar la integridad de los fieles y realiza cortes viales en Calzada de Guadalupe, desde el eje 3 norte la av. Noé, por lo que se recomienda a los automovilistas, evitar la zona y utilizar vialidades alternas.

Peregrinos de Toluca Rodolfo Dorantes

Por su parte, personal de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A Madero, instaló puestos de socorro, donde brinda atención a los peregrinos que requieren de alguna atención médica.

*bb