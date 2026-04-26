Sigue contingencia en CDMX y zona metropolitana, ¿qué autos no circulan hoy?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la mañana de este domingo que continúa la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Came indicó en su reporte de las 10:00 horas, que las condiciones de clima no serán favorables este domingo para dispersar los contaminantes.

“La sinergia de estos elementos meteorológicos, junto con la intensa radiación solar, favorecerá la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono en el Valle de México, el cual alcanzará concentraciones que provocarán calidad del aire de Mala a Muy Mala”, alertó.

Habrá cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día. Además, el viento será débil y las temperaturas máximas estimadas estarán alrededor de los 30 grados Celsius. Aunado a lo anterior, se llamó a la población a mantenerse informada y protegerse de los contaminantes.

"Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, indicó.

También recomendó evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

“Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas”, agregó.

La Came actualizará la información sobre las condiciones de calidad del aire alrededor de las 15:00 horas. Cuartoscuro

¿Quiénes no circulan hoy?

La Came recordó que este domingo 26 de abril deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

“Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2”, apuntó.

La Came actualizará la información sobre las condiciones de calidad del aire alrededor de las 15:00 horas.

fdm