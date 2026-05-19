Capacitarán a conductores de scooters eléctricos para conseguir licencia

Conductores de scooters, monopatines, bicis y motocicletas eléctricas, denominados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), podrán capacitarse para que puedan obtener su licencia y tarjeta de circulación, requisitos indispensables a partir del 1 de julio para poder circular en la Ciudad de México.

Esmeralda Martínez, directora de Alianzas Estratégicas del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICAT CDMX), preciso que, en un primer paso, se ofrecerá capacitación en línea para agilizar el proceso y “estar listos una vez que la Secretaría de Movilidad presente los lineamientos para la certificación de conductores de estos vehículos”.

Estamos fortaleciendo el programa y preparándonos con temas de capacitación en línea, estamos siendo proactivos y con base en las declaraciones de la jefa de Gobierno, estar listos y prepararnos en la materia, para que cuando se solicite nuestra participación, ya tengamos bosquejado un programa de capacitación y certificación”.

Guadalupe Ramos Sotelo, directora del Instituto, añadió que se trata de aportar a la seguridad vial en la Ciudad de México, remarcó por su parte.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Adelantó que este año el ICAT “incrementará su capacitación en materia de movilidad, en cooperación con Semovi, con el objetivo de fortalecer la política que impulsa la jefa de Gobierno Clara Brugada, para promover y regular el uso de vehículos eléctricos”.

Modelo de capacitación

Recordó que, a partir del 1 de julio, todos los vehículos eléctricos personales deberán salir con placas y sus dueños deberán tramitar licencia, portar placa y tarjeta de circulación, emitidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi), pasar un certificado de inspección técnica que avale el buen estado del vehículo.

De acuerdo con el ICAT, la certificación de dueños de scooters, bicis o motos eléctricas, podría ser similar al que se imparte a dueños de motocicletas de alto cilindraje para obtener su licencia Tipo A1 o A2, denominada Certificación del Estándar de Competencia EC1331.

Este incluye la revisión física mecánica de la motocicleta, verificación del casco y del equipo de protección, además de la aplicación de pruebas teóricas de conocimiento y una evaluación práctica de pericia, detalló Ramos Sotelo.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Estaremos trabajando en el proceso”, dijo.

Certificación de motociclistas durante 2025

Durante una conferencia de prensa, en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Ramos Sotelo informó que en lo que va de la actual administración han sido certificadas dos mil 683 personas motociclistas en el estándar de competencia EC1331para obtener su licencia ante la Semovi.

Las certificaciones se realizaron en la Unidad de Capacitación Gustavo A. Madero, ubicada en la colonia La Pastora, así como en el Centro Evaluador de la colonia Granja Estrella, en la alcaldía Iztapalapa.

Además, el pasado 17 de abril fue inaugurado un nuevo Centro Evaluador en la zona de Milpa Alta, que beneficiará principalmente a personas de Tláhuac y Xochimilco, quienes anteriormente debían trasladarse a otros puntos de la ciudad para realizar el trámite, lo que en muchos casos implica invertir prácticamente todo el día.

El uso de la motocicleta se ha consolidado como un medio de transporte cada vez más utilizado en la ciudad. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de garantizar que quienes conducen una motocicleta cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para hacerlo de manera segura y responsable, reduciendo así el riesgo de incidentes de tránsito”, destacó la funcionaria.

Camila Ayala Benabib

Desfase en modelo de evaluación

No obstante, autoridades del ICAT reconocieron que el estándar de competencia EC1331, utilizado para certificar a conductores de motocicleta en la Ciudad de México, se encuentra desfasado, ya que su última actualización fue en 2021, pese a que la norma establece revisiones cada dos o tres años.

Esmeralda Martínez aclaró que esto no significa que la certificación haya dejado de funcionar, sino que debe adecuarse a las nuevas necesidades de movilidad de la capital.

Explicó que los estándares de competencia tienen una vigencia de entre tres y cinco años y requieren ajustes periódicos, conforme cambian las condiciones viales y los medios de transporte.

Y deberá actualizarse”, concluyó.

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