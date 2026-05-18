Suman siete casos de gusano barrenador en humanos en Hidalgo

Las autoridades de salud de Hidalgo confirmaron un incremento en los casos de infestación por gusano barrenador en personas y animales, al reportarse siete contagios humanos y un total acumulado de 540 casos en especies domésticas y de ganado en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el informe sanitario más reciente, 117 casos en animales continúan activos, situación que mantiene bajo vigilancia a dependencias del sector salud y agropecuario debido al riesgo de propagación de la plaga.

Los casos detectados en humanos corresponden a habitantes de municipios como Tenango de Doria, Tlaxcoapan, Tlanchinol, Huehuetla, Tianguistengo y Pisaflores, donde se han reforzado las acciones preventivas y de monitoreo epidemiológico.

Las investigaciones realizadas por autoridades estatales señalan que la mayoría de las personas afectadas tuvo contacto frecuente con animales, principalmente bovinos, perros y aves de corral.

Este factor se mantiene como uno de los principales vínculos de transmisión relacionados con la presencia de larvas en heridas expuestas.

Especialistas advirtieron que existen diversas condiciones que aumentan el riesgo de infestación, entre ellas habitar o desplazarse a zonas donde se encuentra la mosca transmisora, presentar lesiones cutáneas sin atención adecuada, padecer enfermedades que debiliten el sistema inmunológico o mantener contacto constante con animales sin las medidas de higiene correspondientes.

Asimismo, se alertó sobre prácticas como dormir al aire libre o no limpiar adecuadamente heridas, ya que facilitan el desarrollo de larvas en tejidos vivos.

Ante este panorama, autoridades sanitarias recomendaron acudir de inmediato a centros de salud en caso de detectar heridas con presencia de gusanos o síntomas inusuales.

También pidieron reforzar el cuidado de mascotas y animales de granja, mantener limpias las lesiones y evitar que perros y gatos tengan contacto directo con ganado infectado.

El reporte refleja un aumento significativo en comparación con la semana anterior, cuando únicamente se tenían confirmados cuatro casos humanos en Hidalgo.

JCS