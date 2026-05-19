Jóvenes denuncian abuso policial en CDMX; policías tienen 'otros datos'

Luego que una joven identificada como Fernanda denunció en redes sociales que dos policías los detuvieron a ella y a su novio Ian arbitrariamente, Imagen Noticias de la Noche conversó en exclusiva con los oficiales, ellos aseguran que los jóvenes intentaron evadir el alcoholímetro e incluso quisieron sobornarlos.

Los hechos fueron registrados el pasado sábado al poniente de la Ciudad de México, la joven aseguró que les pegaron en la cara.

Qué dicen los policías

Contrario a lo que dice Fernanda, los tres policías señalados indicaron que se encontraban en un control del Alcoholímetro, pero los jóvenes no quisieron pararse, en su intento por evadir el control, ella y su novio lastimaron a uno de los policías al pasarle la llanta del coche encima de su pie.

Así los hechos

Otro de los policías señala que, aunque les marcaron el alto en varias ocasiones, la pareja los ignoró, entonces vinieron los forcejeos.

Los policías dijeron que trataron de llevar a la patrulla al joven quien se identificó como Ian, pero esto fue entre forcejeos y agresiones por parte de su novia, Fernanda.

Se escucha al joven gritar “Auxilio” mientas su novia corre a la patrulla y abre la puerta trasera para que su novio se pueda bajar. En ese momento él se lanza y su rostro cae directamente al pavimento.

El joven al parecer trató de extorsionarlos

Ya en la patrulla, el joven le dijo que tenía contactos en la Guardia Nacional

Uno de los patrulleros grabó a Ian haciéndole una propuesta:

Al comandante Landa y lo conozco güey… literalmente mi despacho tiene tratos con él y tú sabes cómo se mueve esto papito. Te estoy diciendo que estoy en el despacho más cabrón de Santa Fe.

El policía dijo que Ian le ofreció 7 mil pesos por dejarlo ir en ese momento.

Así el joven

Ambo policías mencionan que una mujer de la familia de Ian se acercó a ellos a agradecerles, les contó que no es la primera vez que pasa.

Algo que incluso se escucha en uno de los videos…

Es q de verdad hijo…. Después hablamos

El policía detalló que la mujer les reveló que ésta era la cuarta o quinta vez que lo hacía.

Se escucha la voz de Ian de nuevo:

Escúchame… Me dejas ir, borran todos los put@s videos que hay…. y...

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