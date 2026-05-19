Vecinos de Polanco buscan suspensión de Fan Fest de Campo Marte

Vecinos de Polanco buscan suspender el Fan Fest que se proyecta realizar en el Campo Marte en Ciudad de México.

El estado actual de Campo Marte Jonás López

Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) Chapultepec Polanco, de la organización La Voz de Polanco y residentes de Polanco ofrecieron este martes una conferencia de prensa para informar que solicitaron dos amparos con la intención de que se suspenda el evento llamado Campo Marte 26.

Sus principales argumentos son los riesgos de protección civil del evento que reuniría hasta a 10 mil asistentes que podrán consumir alcohol.

Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) Chapultepec Polanco, de la organización La Voz de Polanco y residentes de Polanco. Jonás López

Violación al uso de suelo

Además, los inconformes presumen una violación al uso de suelo ya que, dijeron, tiene vocación de área verde.

El estado actual de Campo Marte Jonás López

Además de las molestias por ruido, tráfico y seguridad de un evento masivo.

“Esto va a ser un macro establecimiento mercantil que va a operar desde las 10 o 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Va a haber restaurantes adentro, o sea, va a haber venta de bebidas alcohólicas, y pues nosotros creemos también que otras sustancias seguramente no vendidas legalmente y también los vapeadores que están prohibidos por ley. Va a ser pues un antro al aire libre durante 40 días consecutivos, porque va a operar del 11 de junio al 19 de julio”, dijo Mayte de las Rivas, del Copaco Chapultepec Polanco.

Esperan resolución del juzgado

Los activistas informaron que están en espera de que el juzgado quinto de distrito en materia administrativa emita la suspensión definitiva a favor de los vecinos.

El estado actual de Campo Marte Jonás López

Además, dieron a conocer que este martes interpondrán un segundo recurso de amparo.

Consideraron que el evento no tendrá ningún sentido social porque las entradas costarán entre 500 y mil 200 pesos diarios por persona.

“O sea que nada de mundial social, esto es un negocio, pues la verdad, si van a entrar 10 mil personas, pues nada más saquen la pluma y échenle el número y es un negocio que de social no tiene nada, es restrictivo y excluyente en beneficio de unos particulares y pues de la gente que lo está prestando otorgando que no sabemos que el espacio es gestionado por Sedema, pero no sabemos aquí quién está llevando a cabo el contrato de arrendamiento bajo qué esquema está haciendo porque no lo han contestado por vía transparencia. El Campo Marte no es un lugar para hacer fiestas, ¿no? Y esto está siendo una simulación para evadir las leyes locales y pues enriqueciendo unos cuantos utilizando un espacio federal”, dijo De las Rivas.

Exhortaron a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Instituto de Verificación Administrativa, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gobierno se pronuncien e intervengan en el caso.

Indicaron que no descartan manifestaciones para conseguir su objetivo de cancelar el festival.

*bb