Adrián Rubalcava piden paciencia a usuarios por obras en el Metro

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, pidió paciencia a los usuarios ante las molestias que generan las obras de rehabilitación de cara al Mundial en estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8.

En un comunicado, afirmó que es consciente de los reclamos y la molestia que expresa el público.

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He visto sus reclamos por el polvo y ruido que existe al paso de los usuarios. Es un esfuerzo que he asumido, asumo la responsabilidad, pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro, porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble”, dijo en el comunicado.

En la Línea 2 se intervienen 16 estaciones, además de Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8, que son utilizadas a diario por aproximadamente un millón de personas, considerando los transbordos a las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12, además de que es estratégica en los desplazamientos del norte al sur de la ciudad, al cruzar por la zona centro.

Las obras de rehabilitación de estaciones se realizan de cara al próximo Mundial de futbol y serán perdurables, con beneficio para las próximas generaciones de usuarios del Metro”, agregó.

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