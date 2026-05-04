¡Saquen la sombrilla! Por nueva ola de calor en la CDMX, termómetro llegará a los 32°C

Una nueva ola de calor azotará a la Ciudad de México, alertó la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A partir de este martes 5 de mayo y hasta el viernes 8 de mayo las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius, indicó la dependencia en un aviso especial.

Habrá alta radiación solar, pero también lluvias aisladas por las tardes, agregó la SGIRPC.

La dependencia exhortó a los capitalino a tomar medidas preventivas para minimizar riesgos como evitar exposición al sol durante tiempo prolongado.

Usar bloqueador solar, beber abundantes líquidos, vestir ropa ligera y de colores claros, utilizar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra, son algunas opciones contra las altas temperaturas.

También, evitar comer en la vía pública y cuidar a la población vulnerable como bebés, infantes, adultos mayores, así como a los animales de compañía.

El fenómeno de la "isla de calor"

El incremento de la temperatura en la capital no solo responde al sistema de alta presión que afecta al centro del país, sino también al efecto de la "isla de calor". El asfalto y el concreto de las zonas densamente urbanizadas de la CDMX retienen el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, impidiendo que el ambiente se refresque adecuadamente, lo que eleva la sensación térmica hasta dos grados por encima del pronóstico oficial.