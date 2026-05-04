Detienen a 10 hombres por presunto narcomenudeo en la Venustiano Carranza

Como parte de las acciones estratégicas para combatir delitos de alto impacto en la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 10 hombres posiblemente relacionados con el delito de narcomenudeo, tras ser sorprendidos en presuntos intercambios de droga en la colonia Morelos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, donde policías que realizaban recorridos de vigilancia observaron a dos personas en actitud inusual. Uno de ellos entregaba una bolsa de plástico transparente a otro individuo, quien a su vez le dio dinero en efectivo.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos mostraron una actitud nerviosa y desafiante, e intentaron huir hacia una unidad habitacional cercana. Los uniformados les dieron seguimiento y, en el área común del inmueble, localizaron a otros ocho hombres que presuntamente realizaban intercambios de bolsas con características similares.

Los diez individuos intentaron escapar, pero fueron interceptados por los policías, quienes realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación. Como resultado, se aseguraron siete bolsas de plástico —tres grandes y cuatro medianas— con un vegetal verde y seco con características de la marihuana, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 24 y 60 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La Policía de la CDMX informó que ocho de los implicados cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, así como presentaciones ante el Ministerio Público y el Juez Cívico por delitos como contra la salud, robo en distintas modalidades, plagio y secuestro.

fdm