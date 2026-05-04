Recuperan 12 hectáreas de Alameda Poniente

La alcaldía Álvaro Obregón informó que logró la recuperación de 120 mil metros cuadrados de área verde en la Alameda Poniente.

“En un hecho histórico para la Ciudad de México, la Alcaldía Álvaro Obregón logró la recuperación de 120 mil metros cuadrados (12 hectáreas) de área verde en la Alameda Poniente, resultado de un proceso realizado por etapas: primero 70 mil metros cuadrados, posteriormente 45 mil y, finalmente, 5 mil metros más recuperados este domingo 3 de mayo. Esta acción beneficia directamente a habitantes de al menos 30 colonias y fortalece la protección ambiental en una de las zonas estratégicas del poniente de la capital”, boletinó la alcaldía

Se trató de un proceso legal realizado por etapas, primero se recuperaron 70 mil metros cuadrados, posteriormente 45 mil y este domingo los últimos 5 mil.

Maquinaria y estructuras metálicas permanecen en el predio de Alameda Poniente, Álvaro Obregón, durante las labores de retiro tras su recuperación como área verde. Excélsior

“Esta acción beneficia directamente a habitantes de al menos 30 colonias y fortalece la protección ambiental en una de las zonas estratégicas del poniente de la capital”, consideró la demarcación en un comunicado.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, indicó que, por más de una década, vecinos habían solicitado la regularización de este espacio, el cual enfrentó distintos intentos de concesión, compra e invasión.

“Tras un proceso jurídico, la alcaldía corroboró que una empresa cementera mantenía el uso del predio, por lo que se procedió conforme a la normatividad para su clausura.

“Como resultado del diálogo y la revisión administrativa, el propietario aceptó voluntariamente los términos para desocupar el espacio, reconociendo la importancia de destinar este terreno a un uso de mayor impacto social y ambiental”, señaló la demarcación.

Ya se inició el retiro de maquinaria, herramientas y materiales, dando paso a la recuperación integral del área como espacio verde protegido.

Maquinaria de construcción permanece en el predio de Alameda Poniente, Álvaro Obregón, durante el proceso de desocupación tras la recuperación legal del área verde. Excélsior

“El alcalde Javier López Casarín recordó que, durante más de una década, vecinas y vecinos habían solicitado la regularización de este espacio, el cual enfrentó distintos intentos de concesión, compra e invasión. Tras un proceso jurídico, la Alcaldía corroboró que una empresa cementera mantenía el uso del predio, por lo que se procedió conforme a la normatividad para su clausura”, agregó la demarcación en su comunicado.

El alcalde destacó que este terreno tendrá un enfoque sustentable, al destinarse a proyectos como la captación de agua de lluvia, la preservación del ecosistema y la infiltración natural hacia los acuíferos.

“Como resultado del diálogo y la revisión administrativa, el propietario aceptó voluntariamente los términos para desocupar el espacio, reconociendo la importancia de destinar este terreno a un uso de mayor impacto social y ambiental. A partir de ello, se inició el retiro de maquinaria, herramientas y materiales, dando paso a la recuperación integral del área como espacio verde protegido”, indicó la alcaldía en su boletín.

Subrayó que el predio no tendrá uso comercial ni habitacional.

“La recuperación del espacio se consolida a partir del inicio formal de la desocupación este 4 de mayo, en un proceso que fue acompañado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas, Servicios Metropolitanos y la Dirección Inmobiliaria y de Comercialización”, agregó.

El alcalde destacó la medida.

“Recuperar un espacio es un proceso engorroso que muchas veces implica largas controversias. Este logro refleja el acercamiento que tenemos con vecinos, propietarios y trabajadores”, afirmó López Casarín, resaltando la importancia de la rápida intervención y el consenso alcanzado.

Con esta acción, Álvaro Obregón se coloca a la vanguardia en la defensa de sus áreas verdes, marcando un precedente en la gestión urbana y en la construcción de una ciudad más sustentable”, dijo a través del comunicado difundido este lunes por la demarcación.

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