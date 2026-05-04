Enfrentan las lluvias sin Atlas de Riesgos; municipios, a la deriva

A casi siete meses del paso de la perturbación 90-E, que provocó severas afectaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, dichos estados se enfrentan la inminente temporada de lluvias con rezagos en sus Atlas de Riesgos, mientras que las autoridades estatales continúan sin priorizar la prevención.

A pesar de que el gobierno de México contabilizó por lo menos 83 personas muertas y 17 desaparecidas por las anegaciones de octubre de 2025, los Atlas de Riesgos de las cinco entidades no han sido actualizados y hasta 50% de sus municipios ni siquiera cuenta con uno.

San Luis Potosí es el caso más crítico, ya que sólo dos de sus 58 municipios tienen atlas, y datan de hace al menos 15 años. En Puebla, de 217 demarcaciones apenas 40 cuentan con mapas y la mayoría son obsoletos.

En Veracruz —el estado con más muertes por la perturbación 90-E y que actualmente enfrenta lluvias puntuales por el paso del último frente frío de la temporada— sólo 44 de 212 municipios tienen la herramienta.

La falta de actualización de los atlas es evidente en zonas clave como el puerto de Veracruz, donde operan con un atlas de 2006, mientras que Las Choapas, otro municipio afectado recientemente, así como Minatitlán, dependen de documentos de 2009.

En contraste, Hidalgo es el único que ha actualizado 64 de sus 84 atlas entre 2023 y 2026.

En el estudio sobre el ordenamiento territorial en México, los especialistas Naxhelli Ruiz, José María Casado y María Teresa Sánchez exponen que los Atlas de Riesgos locales se han privilegiado, en los últimos años, con el objetivo de gestionar de forma segura la ubicación de los asentamientos humanos.

Con información de Lourdes López

Estados enfrentarán lluvias con Atlas de Riesgo obsoletos o inexistentes

A casi siete meses del paso de la perturbación 90-E, entidades con alto riesgo recibirán la nueva temporada de lluvias sin priorizar la prevención. De acuerdo con el Cenapred, apenas un 25% de los municipios de México cuenta con un Atlas de Riesgos

A casi siete meses de que la perturbación tropical 90-E azotará fuertemente a Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla y, con la entrada inminente de la temporada de lluvias, las autoridades estatales continuan sin priorizar la prevención.

A pesar de que el gobierno de México contabilizó por lo menos 83 personas muertas y 17 desaparecidas, los Atlas de Riesgo de las cinco entidades no han sido actualizados y, en muchos casos, más de 50% de sus municipios ni siquiera cuenta con uno.

Los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que se han privilegiado recientemente para apoyar el ordenamiento de los asentamientos humanos”, expusieron los investigadores Naxhelli Ruiz Rivera, José María Casado Izquierdo y María Teresa Sánchez Salazar, en el artículo Los Atlas de Riesgo municipales en México como instrumentos de ordenamiento territorial.

Afectaciones por inundaciones en octubre pasado en Veracruz. Especial

En ese tenor, el caso más crítico es el de San Luis Potosí, donde de sus 58 municipios, apenas dos tienen atlas y de los existentes (Ciudad Valles y la capital) fueron creados en 2009 y 2011, respectivamente.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los potosinos enfrentarán las lluvias con mapas de riesgo de hace 15 y 17 años.

Otro caso es el de Puebla, en el que de 217 municipios, sólo 40 cuentan con atlas y, en su mayoría, son obsoletos, ya que, por ejemplo, el de Huachinango data de 2005. Además, la mayoría fue elaborado en 2011, 2012 y 2013.

Capacidad de altas de riesgo en los cinco estados más afectados por las anegaciones de octubre de 2025. Fuente: Cenapred/Gráfico: Erik Retana

Apenas el pasado 26 de abril, el gobierno de Puebla anunció que invertirá 36 millones de pesos en la actualización del Atlas de Riesgo Estatal, una herramienta que lleva más de 15 años sin renovarse y cuya elaboración demorará hasta 18 meses, por lo que vivirían las lluvias con los pocos existentes.

En la vulnerabilidad ante la falta de Atlas de Riesgo

Veracruz, que actualmente vive el embate del último frente frío de la temporada y es considerado altamente vulnerable, pues en las anegaciones de octubre de 2025 murieron al menos 37 personas, el mayor número en los cinco estados, de sus 212 municipios, sólo tiene 44 con este instrumento preventivo.

La falta de actualización es evidente en zonas clave como el puerto de Veracruz, donde operan con un atlas de 2006, mientras que Las Choapas, otro municipio muy afectado recientemente, y Minatitlán dependen de documentos de 2009.

Además, una gran cantidad de las localidades en la lista no actualizan su información desde 2011.

Derrumbes en Veracruz. Especial

La titular de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, reconoció que la entidad se encuentra rezagada y detalló que la problemática alcanza a aproximadamente 150 ayuntamientos.

Sí tenemos un pendiente con el desarrollo de los Atlas municipales y tenemos toda una estrategia con ellos para fortalecerlos (…) tenemos ahí aproximadamente 150”, afirmó la semana pasada.

Aunque subrayó que la instrucción del gobierno estatal es fortalecer la gestión municipal del riesgo, reconoció que la falta de atlas municipales no puede sancionarse, ya que no existe un instrumento legal que obligue a los ayuntamientos a elaborarlos o actualizarlos, lo que limita la capacidad del estado para exigir su cumplimiento.

Municipios, en la deriva

Si bien el estado de Querétaro fue uno de los menos afectados por las lluvias, según indico el gobierno federal en sus reportes, sólo cinco de sus 18 municipios cuenta con atlas.

A pesar de que la capital y El Marqués actualizaron recientemente el documento en 2024 y 2023 recientemente, demarcaciones importantes como Corregidora y San Juan del Río aún dependen de mapas creados en 2011 y 2012.

En Querétaro, lluvia inunda salones de escuela, daña medicamentos y derriba carpa. Emmanuel Rincón

En el otro extremo, con 64 atlas para sus 84 municipios, Hidalgo es la única entidad que ha actualizado recientemente la mayor cantidad de sus atlas.

A diferencia de los otros estados, tiene cartografías que en su mayoría fueron creados entre 2023 y 2026, salvo excepciones como Tenango de Doria, que fue hecho en 2013.

Inacción injustificable

Con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, la mayor parte de estos estados vulnerables enfrentarán los fenómenos climáticos apoyándose en estrategias trazadas hace más de 10 o 15 años.

Los datos muestran que las entidades principalmente concentran su prevención en las metrópolis como Puebla (1,692,181 habitantes), Querétaro (1,049,777 habitantes), San Luis Potosí (911,908 habitantes) y Veracruz (607,209 habitantes), que cuentan con atlas activo.

Reproducir Por transporte aéreo, elementos del ejército llevan víveres para los damnificados tras las inundaciones.

No obstante, la vulnerabilidad real recae en las pequeñas municipalidades, que usualmente son las más afectadas por las inclemencias del tiempo, como los 177 municipios que carecen de este documento en el estado de Puebla, los 168 en Veracruz o los 56 en San Luis Potosí.

Excélsior incluso informó después de las inundaciones de octubre que de los 111 municipios de los cinco estados que fueron devastados por las lluvias del 6 al 9 de octubre, sólo 24 cuentan con las herramientas para realizar análisis de peligro ante desastres.

De los 2 mil 478 municipios de México, poco más de 25% cuenta con un Atlas de Riesgos, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Han pasado casi siete meses y los números se han mantenido.

Con información de Lourdes López

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