A proceso exnovio de joven que fue asesinada junto a su familia en Azcapotzalco

Un Juez de Control vinculó a proceso a Emiliano "N" por el multihomicidio de los cuatro integrantes de la familia Cejudo, quienes fueron localizados sin vida el martes pasado al interior de un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

En la audiencia, el juzgador determinó como legal su detención que se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión tras ser ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México en compañía de otros 3 sujetos ligados también al crimen.

El impartidor de justicia le impuso la prisión preventiva justificada y ordenó 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

La familia fue localizada sin vida el martes pasado al interior de un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Cuartoscuro

Línea de investigación

Una deuda monetaria es una de las líneas de investigación en torno al multihomicidio de integrantes de una familia que residia en Azcapotzalco.

Y es que las indagatorias señalan que uno de los responsables Emiliano "N", exnovio de una de las víctimas, debía dinero a instituciones bancarias e incluso a integrantes de grupos delictivos.

Ello habría llevado al sujeto junto a su hermano Jesús "N", a ingresar a la casa de Valentina "C" para robar pertenencias y dos camionetas valuadas en más de 3 millones de pesos. Sin embargo, las indagatorias continúan para asentar el móvil.

La necropsia de ley determinó que las víctimas fueron asesinados con disparos en la cabeza. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares la noche del miércoles, luego de que concluyeran los estudios periciales correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra "N"; su pareja, Omar "N", empresario farmacéutico; así como sus hijas Valentina, de 16 años, y Romina, de 12. Los cuatro fueron hallados sin vida el martes pasado al interior de su domicilio, ubicado en el número 146 de la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María.

Todas las víctimas presentaban huellas de violencia. En el lugar no se detectaron signos de robo forzado ni accesos violentados, lo que refuerza la hipótesis de que los agresores eran conocidos de la familia.

Los implicados viajaban en una camioneta con placas de Morelos, la cual había sido robada tras el crimen. Especial

Detenciones tras operativo

Tras el multihomicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con policías municipales, desplegaron un operativo que derivó en la detención de tres personas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús "N", de 24 años, José "N" y Francisco Javier Azuara Santos, de 36. Los implicados viajaban en una camioneta con placas de Morelos, la cual había sido robada tras el crimen.

En el vehículo se aseguraron diversos objetos presuntamente sustraídos del domicilio, como ropa, calzado y artículos de valor, además de dos armas de fuego, cartuchos útiles y 95 dosis de presunta droga.

Posteriormente, y tras un intercambio de disparos, fue detenido Emiliano "N", señalado como el autor material del crimen. El sujeto se ocultaba en un hotel del mismo municipio y viajaba en otra camioneta robada, con placas de San Luis Potosí.

De acuerdo con autoridades, los cuatro detenidos formarían parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de inmuebles y narcomenudeo, con operaciones en el Estado de México y zonas colindantes con la capital.

Las investigaciones tampoco descartan que el móvil del crimen esté relacionado con el intento de despojo del inmueble o el robo del mismo, aprovechando la relación previa entre el presunto agresor y una de las víctimas.

fdm