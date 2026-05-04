Activan protocolos por sismo de 5.6: Brugada; SSC descarta daños en CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, emitió diversos mensajes en sus redes sociales, luego del sismo de magnitud 5.6 que activó las alertas sísmicas en la capital del país.

Al respecto la jefa de gobierno indicó que se activaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación correspondientes en todos los órdenes de gobierno de la capital.

Aunado a lo anterior, Brugada Molina adelantó que el grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobrevuelan la ciudad con el fin de descartar algún tipo de daño o emergencia.

Esta mañana, activamos los protocolos de seguridad y atención. Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, externó.

Por su parte, el titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, mencionó que tras la activación de la alerta sísmica y como resultado del sobrevuelo de los Cóndores y los recorridos de elementos de a pie y en diversos vehículos, no se reportan daños o afectaciones relevantes.

En cuanto al transporte de la ciudad, en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y las estaciones del Metro CDMX, personal de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía Auxiliar de la SSC activaron de igual forma los protocolos de seguridad correspondientes.

Entre estas acciones se destacó que con motivo de la activación de la alerta sísmica, se realizó el repliegue de las personas usuarias con el fin de salvaguardar su integridad, dando prioridad a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Por su parte el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó que luego del sismo que se percibió esta mañana, se llevaron a cabo las acciones de protección civil correspondientes.

Tras dicha revisión en las instalaciones de la terminal aérea, se dictaminó que las mismas no sufrieron algún tipo de daño por lo que las operaciones se mantienen con normalidad.

Por último la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hasta el momento no reportó daños ni víctimas por el fenómeno natural.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, expuso en sus redes sociales.

fdm