Los incendios forestales activos llegaron este viernes 1 de mayo a su punto máximo en lo que va de la actual temporada, al registrar 45 eventos de manera simultánea en 15 entidades de la República Mexicana, impulsados por la onda de calor que afecta a gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), las conflagraciones incluyen siete áreas naturales protegidas, con un total acumulado de 10 mil 137 hectáreas afectadas y la participación de mil 375 combatientes del fuego.

Los estados impactados por incendios forestales activos son: Oaxaca (7), Chiapas (6), Guerrero (5), Michoacán (5), Nayarit (4), Morelos (3), Zacatecas (3), Campeche (2), Puebla (2), Jalisco (2), Chihuahua (2), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Tamaulipas (1) y Durango (1).

Máximo Histórico de Incendios Activos Reporte Temporada 1 de Mayo, 2026 45 Siniestros Activos 10,137 Hectáreas Afectadas 1,375 Combatientes ESTADOS MÁS AFECTADOS: Oaxaca 7 Chiapas 6 Guerrero 5 Michoacán 5 Nayarit 4 Morelos / Zacatecas 3 c/u * Otros 8 estados registran entre 1 y 2 incendios. Áreas Naturales Protegidas en Riesgo 7 áreas bajo fuego incluyendo: Ruta de la Mariposa Monarca (TAM)

La Sepultura (CHIS)

Sierra Condiro Canales (JAL)

Reserva Comunal Tres Pico (OAX)

Cuencas Alimentadoras (NAY/ZAC)

El único siniestro donde se reporta el apoyo de un helicóptero es en el municipio de Zautla, Puebla, en el predio San Andrés Yahuitlalpan, con 80 % de control y 70 % de liquidación.

La Conafor informó que las emergencias en las áreas naturales protegidas se localizan en Tamaulipas (Ruta de la Mariposa Monarca), Jalisco (Sierra Condiro Canales - Cerro San Miguel Chiquihuitillo) y Nayarit (Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043).

Reporte de Conafor al 1 de mayo de 2026 muestra 45 incendios forestales activos y 30 liquidados en México, con desglose por entidades y regiones del país Excélsior

Además de Zacatecas (Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 001 Pabellón), Oaxaca (Reserva Comunal Tres Picos) y Chiapas (Reserva de la Biosfera La Sepultura y Zona de Protección Forestal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas).