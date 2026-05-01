ESTADOS MÁS AFECTADOS:
Oaxaca 7
Chiapas 6
Guerrero 5
Michoacán 5
Nayarit 4
Morelos / Zacatecas 3 c/u
* Otros 8 estados registran entre 1 y 2 incendios.

Áreas Naturales Protegidas en Riesgo

7 áreas bajo fuego incluyendo:

  • Ruta de la Mariposa Monarca (TAM)
  • La Sepultura (CHIS)
  • Sierra Condiro Canales (JAL)
  • Reserva Comunal Tres Pico (OAX)
  • Cuencas Alimentadoras (NAY/ZAC)