Detienen a mujer que intentó ingresar cocaína al Reclusorio Oriente

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que intentó ingresar droga al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los encargados de detenerla fueron elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, quienes notaron que la mujer, que visitaría a una persona que está privada de la libertad, actuaba de forma sospechosa.

“Mientras las oficiales realizaban sus funciones de seguridad y labores de revisión a las mujeres que visitan a las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, notaron que una mujer presentaba una actitud nerviosa y evasiva”, informó la SSC.

Al notar dicha conducta, los policías le informaron que realizarían una revisión para descartar que hubiera alguna situación ilegal.

Fue así como se percataron que la mujer ocultaba, a la altura de la cintura, un envoltorio plástico que contenía un aproximado de 13 gramos de un polvo blanco similar a la cocaína.

“Por lo anterior, las uniformadas detuvieron a la mujer de 37 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

Detenidas por ingreso de mariguana

Hace una semana, el 5 de febrero, otra mujer fue detenido por el mismo delito, ya que intentó ingresar un paquete con mariguana, también al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Las custodias de dicha cárcel realizaban sus funciones de revisión a las personas que acuden a ese penal para visitar a los reclusos, cuando notaron que la joven mantenía una conducta nerviosa y evasiva.

Las uniformadas detuvieron a la mujer de 37 años de edad, junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público Foto: SSC

“Una mujer policía, en apego a los protocolos de actuación policial y en estricto respeto a los derechos humanos, la llevó al área de cubículos y le realizó una revisión preventiva, tras la cual le halló a la altura de su cintura, una bolsa transparente con una hierba verde y seca con las características de la marihuana”, detalló la SSC.

Mientras que a finales de enero, también en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, los agentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario detuvieron a una mujer de 57 años, ya que quiso ingresar varias dosis de droga a esa cárcel.

Las custodias notaron que la mujer estaba “visiblemente nerviosa y trataba de evadir los filtros de revisión”.

Tras realizar una revisión preventiva, detectaron que en su vientre tenia adherido un paquete redondo con plástico trasparente, con alrededor de 135 gramos de aparente mariguana y crystal.

La mujer fue detenida, la SSC también averiguó que en sus registros cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2011, por delitos contra la salud.

Y en noviembre del año pasado, una mujer de 54 años fue detenida por ocultar un paquete con droga en sus genitales, su captura ocurrió cuando quería ingresar al reclusorio oriente, su nerviosismo fue lo que, al igual que en las otras detenciones, llamó la atención del personal de custodia.

“Una mujer policía la llevó al área de cubículos y le realizó una revisión preventiva, tras la cual le halló entre sus piernas y su ropa interior, un paquete en forma de cápsula envuelto en cinta canela, con aproximadamente 250 gramos de una hierba verde y seca, con las características de la mariguana”.

Por lo anterior, fue detenida, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que la detenida cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en el año 2010.

