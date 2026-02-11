CDMX será intervenida con ‘arte verde’ para dar bienvenida al Mundial

Como parte de las obras de intervención urbana rumbo al Mundial, parques lineales y camellones de vialidades principales serán intervenidos con figuras topiarias o “arte verde”, adelantaron autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de esculturas vivientes elaboradas a partir de plantas podadas y moldeadas, que serán colocadas en 90 puntos, como Circuito Interior, Viaducto, Insurgentes, Paseo de la Reforma y Tlalpan, entre otras vialidades, con formas inspiradas en el futbol y en la biodiversidad local.

Se busca reverdecer la ciudad y llenarla de vida y color”, en el marco de los preparativos mundialistas, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El día de hoy inicia la actividad de reverdecer y cubrir de color y vida la ciudad rumbo al Mundial”, dijo Brugada durante la presentación del proyecto en el Parque Lineal Galindo y Villa, en Circuito Interior, entre las colonias Jardín Balbuena e Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Arte 'verde' en CDMX rumbo al Mundial 2026. Especial

Figuras verdes en CDMX

Detalló que se colocarán en total 250 figuras verdes, que serán realizadas por cuadrillas especializadas de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Secretaría de Obras, quienes también se dedicarán a darles mantenimiento.

Las figuras se elaborarán principalmente con suculentas, plantas de bajo consumo de agua, lo que convierte al modelo en una intervención sustentable, señaló el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Arte 'verde' en CDMX rumbo al Mundial 2026. Especial

En total serán 14 figuras las que se replicarán en la ciudad, entre ellas un ajolote futbolero, un megabalón, la camiseta de Jorge Campos, la copa de futbol, mariposas, colibríes y otros animales endémicos de la ciudad, que además cuenta con instalación eléctrica para iluminarse de noche, destacó Basulto.

Las primeras intervenciones comenzarán en zonas como Constituyentes y Calzada de Tlalpan, y se prevé que para abril estén instalados estos jardines escultóricos como parte del “nuevo rostro” que mostrará la ciudad al mundo durante la justa deportiva.

Arte 'verde' en CDMX rumbo al Mundial 2026. Especial

El proyecto no solo busca embellecer la ciudad, sino también fortalecer la economía local mediante la compra de flores producidas en el suelo de conservación, lo que beneficiará a unos 500 productores locales, principalmente de Xochimilco, señaló por su parte la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

Así como la ciudad se viste de topiarios, también se viste de colores con flores producidas en el suelo de conservación”, aseguró la funcionaria.

Queremos mostrarle al mundo entero que la Ciudad de México es una ciudad viva, orgullosa de sus colores”, concluyó la jefa de Gobierno.

*mvg*