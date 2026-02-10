¿Por qué apenas se informó sobre primera muerte por sarampión en CDMX?

Se confirmó el primer deceso por contagio de sarampión en la Ciudad de México; se trata de una menor de 14 meses de edad.

La muerte de la menor ocurrió en diciembre pasado y se dio a conocer apenas en el reporte diario de este martes 10 de febrero, debido a que no se certificó como descenso por sarampión, informó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

Precisó que se informó del fallecimiento, hasta hoy una vez que se cumplió con el proceso de certificación a cargo de la Secretaría de Salud Federal.

“Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología cuando los certificados de defunción no dicen que es de sarampión, entonces seguimos todo el proceso de certificación, que se cerró el lunes, por eso es que se dio a conocer este martes”.

A la fecha, se tienen 184 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, con 140 casos activos. La mayoría se concentran en cuatro alcaldías: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

“No quiere decir que estén 140 enfermos, sino que 30 días después se considera que se cierra el caso y hemos tenido en total 14 hospitalizaciones y una defunción, desafortunadamente en una niña de 14 meses”.

Pacientes del Edomex

De los 184 confirmados, 15 por ciento de casos son de habitantes del Estado de México, pero cuya conformación ocurrió en el sistema sanitario de la capital.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

“De los 184, 156 son de la Ciudad de México. El resto son del Estado de México, que se diagnosticaron aquí, pero viven en el Estado de México; del total, el 53 por ciento de los contagios se presentan en hombres”, precisó Gasman en una conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Detalló que, del total de los casos, la alcaldía con mayor registro es Gustavo A. Madero, con 39 contagios; seguida de Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, 18 y Miguel Hidalgo, con 14. “Estas cuatro demarcaciones concentran el mayor número de contagios”, enfatizó.

Piden que se evite rechazo

Sin embargo, la Jefa de Gobierno llamó a evitar estigmatizar a la población de estas demarcaciones, así como manejar con cautela la información territorial para no provocar rechazo hacia la población de las zonas con más registros.

“No estigmaticemos. Se va a dar esta información, pero creo que no se vale que, si una alcaldía tiene más, entonces podamos encabezar notas diciendo tal alcaldía, porque es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas que son de las alcaldías”, expresó.

No obstante, subrayó que los números aún son relativamente bajos y que el objetivo es impedir que el brote crezca.

“Como vemos, todavía tenemos en la ciudad una situación manejable, estamos muy apurados por que esto sea así, con las brigadas casa por casa y territoriales”, sostuvo.

Brigadas intensifican vacunación

Respecto a la denuncia ciudadana de la falta de claridad en la instalación de módulos de vacunación contra el sarampión, la secretaria Gasman, precisó que los puntos de vacunación se pueden revisar en el código QR habilitado para ese fin.

Brugada acotó: “Como sabemos, siempre es difícil la organización, pero ya estamos el día de hoy con lo que aparece en el QR es en donde están los módulos y me parece un muy buen avance que tenemos”.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

En los dos primeros días de reforzamiento de la campaña se aplicaron 38 mil dosis, de acuerdo con Nadine Gasman.

Aseguró que este martes se tienen 124 puntos estratégicos de la ciudad y más de 300 brigadas territoriales.

“Ahorita están en territorio e irá creciendo en los próximos días, entonces se irán reforzando los puntos, pero estoy contenta porque hay una gran respuesta de los ciudadanos y así tiene que ser, la ciudadanía tiene que vacunarse, porque es lo mejor para detener cualquier brote mayor”, destacó Brugada Molina.

“Como vemos aún tenemos en la ciudad muy manejable”.

Analizarán resultados de vacunación

Llamó a los medios a “no manejar algún discurso que excluya a la población” con notas de inconsistencias respecto a la ubicación de módulos.

Recordó que algunos puntos instalados en alcaldías cerrarán a las 11 de la noche, precisó Brugada.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Gasman explicó que se desplegado brigadas casa por casa en las alcaldías con más casos, donde actualmente se destina la mayor parte del personal territorial.

“Estamos también con las brigadas casa por casa en estas alcaldías, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, es donde estamos destinando la mayor parte de las brigadas territoriales”, indicó.

Por último, la jefa de Gobierno adelantó que se revisarán los resultados de la estrategia de vacunación al término de esta semana, para determinar si es necesario tomar otro tipo de medidas, como el uso de cubrebocas, en escuelas, como ocurre en el Estado de México.

