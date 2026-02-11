Globos por Día del Amor son un peligro para las vías del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) hizo un llamado a los usuarios a no ingresar a la red del Metro de la Ciudad de México con globos metálicos, inflados con helio o con regalos envueltos con papel metálico y, si lo hacen, tomar las precauciones para evitar la caída de estos artículos a las vías y así prevenir cortocircuitos que afecten el servicio y la infraestructura.

Día del Amor y la Amistad

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el organismo recordó que los globos metalizados y otros artículos parecidos pueden generar cortocircuitos, ya que las vías están energizadas con 750 voltios de corriente continua.

“Este recordatorio del organismo es para prevenir posibles suspensiones momentáneas o retrasos en la operación del Metro, ante la caída de objetos a las vías, especialmente con componentes metálicos, como paraguas, bastones y globos metalizados”, indicó el STC en un comunicado.

No bajes a las vías

El organismo agregó que también mantiene un llamado permanente a los usuarios a no descender a las vías en ninguna circunstancia.

“Para recuperar algún objeto, pueden pedir el apoyo del personal de seguridad en los andenes”, acotó.

Si un globo metálico cae por accidente a las vías o entra en contacto con la barra guía electrificada (que alimenta los trenes con unos 750 voltios de corriente continua), puede crear un corto circuito o arco eléctrico. Esto no solo puede detener el servicio, sino también provocar daños al sistema eléctrico o incluso riesgo de lesiones para personal técnico que tenga que retirarlo.

Retrasos en el servicio

Cuando un objeto metálico llega a las vías, el personal operativo a menudo tiene que cortar la corriente y bajar a retirar el objeto, lo que puede causar interrupciones o demoras en las líneas hasta que se resuelve el problema.

Vagón tuvo cortocircuito en la Línea 3

A diferencia de los globos de látex comunes, los globos metalizados tienen una capa metálica que puede conducir electricidad, lo que los hace especialmente problemáticos en entornos con cables y sistemas energizados.

Evita que cualquier objeto metálico llegue a las vías; si algo cae ahí, no intentes recuperarlo tú mismo, avisa al personal del Metro.

