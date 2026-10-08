Rescatan a 30 perritos que vivían hacinados en predio de Iztapalapa

Tras más de dos años de quejas constantes de vecinos, escritos por parte de la escuela primaria Esteban García de Alba, esta mañana rescataron a más de 30 perros que vivían hacinados y en condiciones insalubres en un predio de la calle Sur 103, de la colonia Héroes de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa.

Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en coordinación con autoridades de la alcaldía, activistas y personal de la Agencia de Atención Animal (Agatan), acudieron al domicilio y entablaron diálogo con el dueño, identificado como Uziel Velázquez, quien entregó de manera voluntaria a 30 perros a las autoridades.

Al lugar acudió Ana Villagrán, directora de Agatan, quien confirmó el número de perros rescatados, los cuales serán trasladados a un refugio particular, perteneciente a una organización protectora de animales, donde recibirán atención veterinaria, así como alimentos y bebidas para su posterior adopción.

Foto: Héctor López | Excélsior

Sobre el hombre, aseguró que trabajarán para que no vuelva a tener animales en esta situación.

Vamos a firmar con él un compromiso para que quede el antecedente de que no puede volver a tener perros en esta situación”.

Consideró que este caso dejará un precedente para evitar que otras personas resguarden animales en estas condiciones.

No solo se trata de retirar a los animales, sino de ir dejando precedentes de que las personas, aunque una situación se descontrole. No pueden tener a los animales viviendo en una condición de esa naturaleza”, señaló.

Lamentó la situación en la que vivían los perritos, un espacio completamente oscuro, “lleno de heces y muy precario”. A pesar de eso, explicó que no se encontraron indicios de maltrato físico.

Foto: Héctor López | Excélsior Héctor López

Los perritos fueron trasladados en ocho transportadoras, a bordo de una camioneta. En cuanto a los perritos que el dueño se llevó por su cuenta, la funcionaria capitalina dijo no saber el paradero exacto.

Sin embargo, señaló que podría ser un total de 56 perritos, al incluir a estos.

Vamos a tener que hablar con él y que nos lleve para poder ofrecerle la ayuda pertinente del gobierno”, expresó.

Finalmente, se comprometió a acudir con un equipo especializado para rescatar a los gatos que viven en el domicilio y que todos los días transitan por la zona.