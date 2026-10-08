Se desconoce el paradero de perros hacinados en Iztapalapa; el dueño se los llevó

Uziel Velázquez, dueño de los más de 26 perros que vivían hacinados en un predio de la colonia Héroes de Churubusco, en Iztapalapa, dijo a Excélsior que trasladó a los caninos “a diferentes inmuebles”; sin embargo, no quiso confirmar las ubicaciones.

Todo ello a un día de que se cumpliera el plazo impuesto por personal de Protección Animal para el aseguramiento de los animales.

En entrevista con este diario, el hombre indicó que tomó la decisión a raíz del acoso de los vecinos, quienes se quejaban por los olores en la vivienda, problema que comenzó hace más de dos años. Ayer por la mañana, el hombre fue captado junto a una camioneta blanca, donde presuntamente se llevó a los perros.

Ayer por la mañana, el dueño de los perros fue captado junto a una camioneta blanca, donde presuntamente se los llevó. Especial

Los vecinos indican contradicciones en las declaraciones del hombre, ya que previamente indicó a las autoridades que los trasladaría a un predio que compró para su cuidado. “Empezó a sacar a los perritos porque protección animal no los va a retener, sino solamente le daban el traslado al predio donde él dice que los va a tener. Entonces ¿dónde quedaron los perritos? no sabemos”, explicó Maggie García, vecina de la calle Sur 103, en Iztapalapa.

El hombre denunció un acoso permanente del resto de los vecinos, razón que, según él, provocó las condiciones de insalubridad en la que vivían los perros, “las condiciones de la insalubridad fue consecuencia del acoso de la gente”, aseguró.

Además, aceptó que guardaba basura, incluyendo el excremento de los animales al interior de su domicilio.

El dueño de los perros denunció acoso permanente de los vecinos, razón que, según él, provocó las condiciones de insalubridad. Marco Nájera

Guardaba la basura adentro de mi casa. Entonces está adentro de mi cocina. Ahora apesta adentro de mi casa”, sentenció.

Acusan Pestilencia, enfermedades y escuelas afectadas

Esta situación, de acuerdo con los vecinos, lleva más de dos años y ha provocado afectaciones, no sólo a ellos, también a una escuela primaria ubicada en la calle, cuya directora envió un escrito a la alcaldía denunciando un “intenso aroma, nauseabundo e insoportable que contagia el ambiente escolar”.

Los menores también se han visto afectados, como los hijos de Margarita Pérez, quienes viven detrás del domicilio del hombre, y se han enfermado del estómago. A la hora de la comida “es horrible, porque mis niños se han enfermado (...) Al dar el bocado, primero absorbes el olor a heces, fétidos, perros muertos que ha habido ahí”, lamentó.

Incluso, denunció que los perros se han canibalizado y que el hombre, durante las madrugadas golpeaba a los animales, “yo he escuchado como le pega a los perros y se escucha cómo los azota a la pared”, señaló.