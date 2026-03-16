Rescatan a trabajador colgado desde lo alto del piso 12 del Hotel ST Regis
Un trabajador, que realizaba labores de limpieza colgado desde lo algo del piso 12 del Hotel St Regis, fue rescatado por elementos de PC luego de que quedó atrapado en las alturas
Equipos de emergencia de la Ciudad de México se desplazaron hacia la esquina de Río Mississippi y el Paseo de la Reforma por la llamada al número de auxilio 911 por un hombre que se quedó atorado en una canastilla en el piso 12 del Hotel St Regis al estar realizando labores de limpieza.
El trabajador portaba su equipo de seguridad, la avería fue en el sistema de poleas que sube y baja la canastilla, por lo que Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil de la alcaldía de Cuauhtémoc y de la Cruz Roja Mexicana atendieron la emergencia.
Unos 20 minutos fue lo que tomó a los equipos de emergencia realizar el rescate con cuerdas utilizando el mismo arnés del trabajador para subirlo 13 pisos hacia la azotea, lugar dónde los equipos de emergencia armaron un sistema de rescate vertical.
Al ponerlo a salvo fue valorado por paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc sin que mostrara alguna lesión al ser rescatado. Será el personal de la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil quien realizará la inspección sobre la falla en el sistema en la canastilla.
jcp