Modernizarán el Hoy No Circula y las contingencias en CDMX, Edomex y ZMVM

Autoridades federales y metropolitanas acordaron trabajar en la modernización del programa Hoy No Circula y del esquema de Contingencias Ambientales, para enfrentar los altos niveles de ozono y de contaminantes que se generan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se trata de parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión técnica para fortalecer las acciones conjuntas para enfrentar la contaminación atmosférica y reducir las contingencias ambientales en la ZMVM.

Una capa de smog cubre la ciudad y reduce la visibilidad en una zona urbana con edificios y transporte elevado, evidenciando altos niveles de contaminación atmosférica Europa Press

Enormes retos

“La Zona Metropolitana enfrenta retos enormes en materia de movilidad y calidad del aire, por eso es fundamental tomar decisiones conjuntas y aplicar medidas metropolitanas”, señaló, la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al participar en la reunión técnica encabezada por la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, además de Delfina Gómez, gobernadora del Edomex e integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Brugada recalcó que es necesario impulsar estrategias coordinadas entre la Ciudad de México, el Estado de México y el Gobierno federal ante el crecimiento de la movilidad y el uso del automóvil en una región que concentra a más de 22 millones de habitantes.

CDMX, aspecto de la calidad del aire vista desde el piso 9 de la Torre Scotiabank. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. EJF. Eduardo Jiménez Fernández

Subrayó que en los últimos años se ha fortalecido la movilidad sustentable mediante proyectos como el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Martha y el Tren Suburbano Felipe Ángeles, además del papel estratégico del Metro capitalino.

La reunión se realizó en medio de la preocupación por el incremento de contaminantes registrado desde enero de 2026, año en el que ya se han activado cinco contingencias ambientales debido a las altas temperaturas, la intensa radiación solar y las condiciones atmosféricas que favorecen la formación de ozono.

En ese contexto, la secretaria Alicia Bárcena llamó a evitar respuestas aisladas y consolidar una estrategia regional para mejorar la calidad del aire.

“Estamos aquí por una razón muy concreta: tenemos un interés compartido que es cómo mejoramos y trabajamos de manera conjunta para mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México”, expresó.

En la jornada se acordó además el fortalecimiento de la vigilancia vehicular, la homologación de la calidad de combustibles, el control de fugas de gas LP y campañas de información dirigidas a la población durante la temporada de ozono.

Se buscará también ampliar programas de reforestación, regular las emisiones de motocicletas nuevas y fortalecer acciones de protección a la salud.

Delfina Gómez aseguró que el Estado de México mantendrá proyectos de movilidad sustentable y obras para disminuir emisiones contaminantes.

“Estén seguros de que lo que nos toque hacer como Estado de México lo vamos a hacer, porque sí nos interesa”, sostuvo.

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