Salud CDMX obligada a combatir discriminación y maltrato contra internos

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México está obligada por ley a combatir toda forma de discriminación y maltrato en contra de los profesionales de salud en etapa formativa como internos de pregrado, servicio social y residencias médicas.

El Congreso de la Ciudad de México publicó este martes en la Gaceta oficial reformas a la Ley de Salud de la Ciudad de México.

No discriminación ni maltrato

Con las reformas se agregó el Artículo 102 Bis en donde se obliga a la dependencia, en coordinación con otras instituciones de salud, a promover una capacitación ética y eliminar toda forma de discriminación y maltrato.

“La Secretaría en coordinación con las diversas instituciones de salud públicas en la Ciudad de México, promoverá la capacitación ética, el respeto a los derechos humanos, el cuidado de la salud mental, así como la eliminación de toda forma de discriminación y maltrato hacia las personas profesionales de la salud, en su etapa formativa o de especialización”, indica el nuevo Artículo 102 Bis.

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También se modificó el Artículo 108 para que la dependencia diseñe programas sociales que velen por los derechos humanos de las personas en formación, internos de pregrado, servicio social y residencias médicas.

“La secretaría en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, debiendo privilegiar a la población donde la infraestructura médica se encuentre rezagada, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional. En estos programas se velará por la protección de los derechos humanos de las personas en formación, internos de pregrado, servicio social y residencias médicas”, se indica en la reforma a la ley.

Jóvenes estudiantes y recién egresados de carreras relacionadas con la salud se han quejado de que durante las residencias los someten a horarios extremos que duran hasta 48 horas sin dormir, acoso sexual, explotación laboral y hostigamientos en hospitales-escuela.

Entrada en vigor

El decreto que reforma a la ley entrará en vigor este martes y fue firmado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, entre otros diputados.

“El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”, se indica. Fue publicado por la Jefatura de Gobierno.

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